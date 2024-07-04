Автоцивілка в Україні — що зміниться з 2025 року

Фотофіксакція пошкодженного авто. Фото: Freepic

В Україні з початку 2025 року набере чинності євроінтеграційний закон №8300 про нові правила автострахування. Оновлені правила обов'язкового автострахування (автоцивілки) спростять вибір страхової компанії для відшкодування, підвищивши "стелю" виплат і скоротивши терміни врегулювання збитків. Це зробить страхування більш надійним та швидшим у вирішенні страхових випадків.

Про це розповів директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук, передає Finance.ua.

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З 1 січня новий закон скасовує коефіцієнт зносу і встановлює принцип повного відшкодування шкоди, спрямований на відновлення автомобіля до стану до ДТП. Також вводиться пряме врегулювання збитків, що дає можливість потерпілим звертатися безпосередньо до страховика, у якого був придбаний поліс.

З наступного року термін для ухвалення рішення про страхову виплату буде скорочено з 90 до 60 днів. Максимальна компенсація за шкоду життю і здоров'ю буде поступово збільшуватися до 500 тисяч гривень, а за шкоду майну — до 250 тисяч гривень.

Страхові компанії отримають право самостійно встановлювати тарифи, що дозволить їм враховувати особисту історію клієнтів при визначенні справедливих цін на послуги. Обов'язкове обмеження максимальної суми страхового відшкодування за європротоколом буде скасоване.

Що ще треба знати

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 червня 2024 року підписав законопроєкт про реформу автострахування в Україні. Документ покликаний поступово підвищити суми страхових виплат до європейського рівня.

Ми також писали, що в Україні штрафуватимуть громадян, які до 20 червня не оновили дані в ТЦК та СП. Йдеться про водіїв транспортних засобів, які кожні пів року зобов'язані це робити.