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В Украине повысят зарплаты — где именно возрастет оплата труда

12 июля 2024 20:46
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Повышение зарплат — работники на прифронтовых территориях будут получать больше
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине усовершенствовали механизм начисления зарплат госслужащим, работающим на прифронтовых территориях, где продолжаются обстрелы. Соответствующие изменения утвердил Кабинет Министров 12 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Что изменится

Государственным служащим и работникам госучреждений начисляют зарплату по повышенной ставке, но для этого необходимо внесение всех работников в специальные списки. Теперь процесс формирования и утверждения таких списков значительно ускорится.

"Раньше список работников соглашался с соответствующей областной военной администрацией. Теперь, чтобы этот процесс проходил более оперативно, перечень будут согласовывать районные военные администрации", — пояснили в Кабмине.

С 2024 года в Украине была введена новая система оплаты труда для госслужащих, работающих в условиях интенсивного обстрела и на территориях боевых действий. Согласно этой системе, работники могут получать двойной размер надбавки за работу при обстреле на активных боевых территориях. Прибавка рассчитывается пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы, а должностные оклады определяются с учетом коэффициента 3 в месяц.

Список работ, за которые выплачивается такая надбавка, определяется военной администрацией, которая теперь осуществляет это на районном уровне вместо областного. Они также согласовывают список конкретных работников, имеющих право на эти выплаты.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти намерены осуществить фундаментальную пенсионную реформу, в результате которой повысится уровень выплат для обеспечения достойной старости граждан. В частности, оно может предусматривать увеличение единого социального взноса (ЕСВ).

Мы также писали, что более 80% украинцев оценивают свой уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом лишь четверти удалось несколько повысить объем заработка.

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