Підвищення зарплат — працівники на прифронтових територіях будуть отримувати більше

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні вдосконалили механізм нарахування зарплат держслужбовцям, які працюють на прифронтових територіях, де тривають обстріли. Відповідні зміни затвердив Кабінет міністрів 12 липня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також:

Що зміниться

Державним службовцям і працівникам держустанов нараховують зарплату за підвищеною ставкою, але для цього необхідно внесення всіх працівників до спеціальних списків. Тепер процес формування та затвердження таких списків значно прискориться.

"Раніше список працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією. Тепер, щоб цей процес проходив оперативніше, перелік узгоджуватимуть районні військові адміністрації", — пояснили в Кабміні.

З 2024 року в Україні запровадили нову систему оплати праці для держслужбовців, що працюють в умовах інтенсивного обстрілу та на територіях бойових дій. Відповідно до цієї системи, працівники можуть отримувати подвійний розмір надбавки за роботу під час обстрілів на активних бойових територіях. Надбавка розраховується пропорційно до робочих днів, коли відбувалися обстріли, а посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 3 на місяць.

Перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначається військовою адміністрацією, яка тепер здійснює це на районному рівні замість обласного. Вони також погоджують список конкретних працівників, які мають право на ці виплати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада має намір здійснити фундаментальну пенсійну реформу, в результаті якої підвищиться рівень виплат для забезпечення гідної старості громадян. Зокрема, вона може передбачати збільшення єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Ми також писали, що понад 80% українців оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.