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В Украине подорожало горючее — какие будут цены на бензин завтра

24 февраля 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 25 февраля 2024 года — сколько будут стоить бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За последние сутки на украинских автозаправочных станциях обновили цены на топливо. В воскресенье, 25 февраля, стоимость бензина, дизтоплива и автогаза несколько выросла. Больше всего повысилась цена на автогаз — почти на 65 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Какая информация о топливе 25 февраля вас интересует больше всего:

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Цены на топливо в Украине на 25 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЯкір Цены на горючее на АЗС 25 февраля

По данным мониторингового сайта, 25 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

  • A-95+ — 54,75 грн/л;
  • А-95 — 51,27 грн/л;
  • А-92 — 48,23 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,64 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,52 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 54,23 грн/л,
  • А-95 — за 50,81 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,57 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 51,00 грн/л,
  • сжиженный газ — 26,64 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 25 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЯкірЦены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 25 февраля

25 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 46,90 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза – 28,60 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

ЯкірЯкірБольше об авто

Напомним, мы рассказывали, что Kia не спешила с выводом на украинский рынок компактного электрического кроссовера EV6, выпущенного в 2023 году. Впрочем, недавно модель появилась на официальном сайте компании в Украине, хотя цена до сих пор известна лишь на один вариант комплектации электромобиля.

Также мы писали, что народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.

  

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