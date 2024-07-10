Закупки в Украине — власть усилила контроль в системе Prozorro

В Украине ужесточили контроль в сфере закупок — что изменилось
В Украине ужесточили контроль в сфере государственных закупок. В электронной системе Prozorro ввели несколько новых индикаторов рисков, автоматически обнаруживающих возможные нарушения.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной аудиторской службы.
Ужесточение контроля за закупками
По сообщению Госаудитслужбы, в Prozorro появилось 14 новых индикаторов рисков. Они будут автоматически выявлять закупки, имеющие признаки вероятных нарушений (red flags).
Соответствующие индикаторы разработали и протестировали Госаудитслужба и госпредприятие "Прозорро" при поддержке Всемирного банка.
Сейчас новые red flags (обозначаются в системе Prozorro как "sas-24") функционируют в тестовом режиме. Ожидается, что они будут учтены при усовершенствовании нормативных актов по использованию индикаторов рисков в качестве основания для начала проверки госзакупок.
В Госаудитслужбе отметили, что мониторинг закупок является одним из наиболее эффективных инструментов по предотвращению нарушений, а также единственной мерой контроля, функционирующей превентивно.
"Ужесточение контроля в сфере закупок влияет на снижение коррупционных рисков, улучшает управление финансовыми ресурсами", — подчеркнули в ведомстве.
Что еще стоит знать
Напомним, Львовский лицей №45 решил капитально отремонтировать спортивную площадку. Согласно данным на сайте госзакупок, стоимость ремонта составит 9,4 миллиона гривен.
Ранее мы писали, что в Одессе аналитики Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили подозрительный тендер на капитальный ремонт школы и близлежащей территории. Чиновники планировали потратить на работы почти 68 миллионов гривен из бюджета, однако договор пришлось расторгнуть.
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