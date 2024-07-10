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В Україні посилили контроль у сфері закупівель — що змінилось

10 липня 2024 10:17
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Закупівлі в Україні — влада посилила контроль у системі Prozorro
Підписання паперів. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні посилили контроль у сфері державних закупівель. В електронній системі Prozorro запровадили кілька нових індикаторів ризиків, що автоматично виявлятимуть можливі порушення.

Про це поінформували у пресслужбі Державної аудиторської служби.

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Посилення контролю за закупівлями

За повідомленням Держаудитслужби, в Prozorro з'явились 14 нових індикаторів ризиків. Вони будуть автоматично виявляти такі закупівлі, що мають ознаки ймовірних порушень (red flags).

Відповідні індикатори розробили та протестували Держаудитслужба та держпідприємство "Прозорро" за підтримки Світового банку.

Зараз нові red flags (позначаються в системі Prozorro як "sas-24") функціонують у тестовому режимі. Очікується, що їх врахують під час удосконалення нормативних актів з використання індикаторів ризиків як підстави для початку перевірки держзакупівель.

У Держаудитслужбі зауважили, що моніторинг закупівель є одним із найбільш ефективних інструментів щодо запобігання порушень, а також єдиним заходом контролю, що функціонує превентивно.

"Посилення контролю у сфері закупівель впливає на зниження корупційних ризиків, покращує управління фінансовими ресурсами", — наголосили у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Львівський ліцей №45 вирішив капітально відремонтувати спортивний майданчик. Згідно з даними на сайті держзакупівель, вартість ремонту становитиме 9,4 мільйона гривень. 

Раніше ми писали, що в Одесі аналітики Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт школи та прилеглої території. Посадовці планували витратити на роботи майже 68 мільйонів гривень з бюджету, однак договір довелось розірвати.

ProZorro порушення закупівлі контроль

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