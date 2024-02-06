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В Украине продолжает дорожать бензин — какие сегодня цены на АЗС

6 февраля 2024 06:45
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине по состоянию на 6 февраля 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

За последние сутки изменились цены на горючее на украинских автозаправочных станциях. В понедельник, 6 февраля, стоимость бензина марки А-92 немного выросла. В то же время, цена на автогаз по сравнению с предыдущим днем упала на 16 копеек.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 6 февраля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 6 февраля 2024 года. Фото: Новости.

ЯкірЦены на топливо на АЗС 6 февраля

По данным мониторингового сайта, 6 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,15 грн/л;
  • А-95 — 50,63 грн/л;
  • А-92 — 47,08 грн/л;
  • дизельное топливо — 50,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,06 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 54,14 грн/л,
  • А-95 — за 50,64 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,14 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 50,68 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,44 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 6 февраля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 6 февраля 2024 года. Фото: Новости.

ЯкірЦены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 6 февраля

6 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС Luxwen, VostokGaz и "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,60 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

ЯкірБольше об авто

Напомним, что в Украине начались продажи Toyota C-HR. Новый гибридный кроссовер Toyota C-HR добрался в Украину в пяти вариантах комплектации. Пока что не объявили цены на самую дешевую из них базовую Live.

Также мы рассказывали о том, какая серьезная проблема может возникнуть в авто после оттепели и как ее предотвратить. Во время оттепели в механизм ручного тормоза попадает вода, которая замерзает после похолодания.

  

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