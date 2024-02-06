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В Україні продовжує дорожчати бензин — які сьогодні ціни на АЗС

6 лютого 2024 06:45
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне в Україні станом на 6 лютого 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За останню добу змінилися ціни на пальне на українських автозаправних станціях. У понеділок, 6 лютого, вартість бензину марки А-92 трохи зросла. Водночас ціна на автогаз порівняно з попереднім днем впала на 16 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 6 лютого 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 6 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 6 лютого

За даними моніторингового сайту, 6 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,15 грн/л;
  • А-95 — 50,63 грн/л;
  • А-92 — 47,08 грн/л;
  • дизельне пальне — 50,69 грн/л;
  • скраплений газ — 27,06 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,14 грн/л,
  • А-95 — за 50,64 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,14 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 50,68 грн/л,
  • скраплений газ — 27,44 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 6 лютого 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 6 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 6 лютого

6 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС Luxwen, VostokGaz та "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,60 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, що в Україні розпочалися продажі Toyota C-HR. Новий гібридний кросовер Toyota C-HR добрався до Україні у п'яти варіантах комплектації. Поки що не оголосили ціни на найдешевшу з них базову Live.

Також ми розповідали, про те, яка серйозна проблема може виникнути в авто після відлиги та як їй запобігти. Під час відлиги до механізму ручного гальма потрапляє вода, яка замерзає після похолодання.

  

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