Ціни на пальне в Україні станом на 6 лютого 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За останню добу змінилися ціни на пальне на українських автозаправних станціях. У понеділок, 6 лютого, вартість бензину марки А-92 трохи зросла. Водночас ціна на автогаз порівняно з попереднім днем впала на 16 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 6 лютого

За даними моніторингового сайту, 6 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,15 грн/л;

А-95 — 50,63 грн/л;

А-92 — 47,08 грн/л;

дизельне пальне — 50,69 грн/л;

скраплений газ — 27,06 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,14 грн/л,

А-95 — за 50,64 грн/л,

бензин А-92 — за 47,14 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 50,68 грн/л,

скраплений газ — 27,44 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 6 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 6 лютого

6 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС Luxwen, VostokGaz та "Маркет" — 47,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,60 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

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