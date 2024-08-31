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В Украине прогнозируется дефицит гречки — когда вырастут цены на крупу

31 августа 2024 10:36
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Украине существенно возрастут цены на гречку — какая причина
Продажа гречихи. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине в этом году может возникнуть дефицит гречки из-за уменьшения площадей посевов и неблагоприятных погодных условий. В результате цены на этот продукт могут существенно возрасти.

Об этом рассказал исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой в комментарии AgroPortal.ua.

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Почему может возникнуть дефицит гречки

По его словам, ассоциация прогнозирует ухудшение урожайности гречихи по сравнению с последними двумя годами. Аномальная жара во время цветения культуры оказала серьезное влияние на развитие растений, негативно отразившись на завязывании и формировании урожая.

"Учитывая, что в этом году гречкой засеяно всего 87 тыс. га, и учитывая урожайность примерно 1 т/га, мы рассчитываем на средний валовой сбор 85-90 тыс. т", — отметил Громовой.

Эксперт предупредил, что при таких прогнозах внутренний рынок Украины может столкнуться с недостаточным количеством гречки. Однако в настоящее время точная численность населения страны остается неизвестной. Согласно предварительным данным, в Украине сейчас проживает около 25 млн человек. Учитывая среднее потребление гречки 3 кг на человека за последние 5 лет, внутренняя потребность составляет около 75 тыс. тонн.

Прогнозируемый валовой сбор гречихи, по данным Международной ассоциации гречихи, достигнет 90 тыс. тонн, что обеспечит внутренний рынок всего на 60 тыс. тонн. Таким образом, урожай этого года не сможет полностью покрыть потребности украинского рынка.

Когда вырастут цены на гречку

Директор департамента агропромышленного развития Винницкой ОВА Олег Сидоров прогнозирует, что цены на гречку этой осенью могут достичь трехзначных чисел. Рост цен может быть вызван двумя ключевыми факторами: сокращением посевных площадей и летней засухой, снизившей урожайность.

"В начале 2023 года высокие цены на этот продукт вдохновили фермеров засеять гречкой 124 тыс. га, а уже в этом году под посев было отведено всего 100 тыс. га", — добавил он.

Сидоров отметил, что из-за этих факторов цены на гречку могут существенно возрасти. Если тенденция к сокращению посевных площадей сохранится и в следующем году, цены могут снова достичь трехзначных чисел, как это было в конце 2022-начале 2023 года.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине пекари готовятся либо повышать цены на хлебобулочную продукцию, либо закрывать производство. Главными причинами назревания такого сложного выбора называют удорожание сырья, электроэнергии и других составляющих.

Мы также писали, что в Украине в сентябре 2024 граждане смогут покупать украинские товары и получать компенсации. Известно, в каких супермаркетах будет действовать программа национального кэшбека.

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