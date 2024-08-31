В Україні суттєво зростуть ціни на гречку — яка причина

Продаж гречки. Фото: УНІАН

В Україні цього року може виникнути дефіцит гречки через зменшення площ посівів та несприятливі погодні умови. В результаті, ціни на цей продукт можуть суттєво зрости.

Про це розповів виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий у коментарі AgroPortal.ua.

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Чому може виникнути дефіцит гречки

За його словами, асоціація прогнозує погіршення врожайності гречки порівняно з останніми двома роками. Аномальна спека під час цвітіння культури серйозно вплинула на розвиток рослин, негативно позначившись на зав'язуванні та формуванні врожаю.

"З огляду на те, що цього року гречкою засіяно всього 87 тис. га, і зважаючи на врожайність приблизно 1 т/га, ми розраховуємо на середній валовий збір 85-90 тис. т", — зазначив Громовий.

Експерт попередив, що за таких прогнозів внутрішній ринок України може зіткнутися з недостатньою кількістю гречки. Однак наразі точна чисельність населення країни залишається невідомою. Згідно з попередніми даними, в Україні наразі проживає близько 25 млн осіб. З огляду на середнє споживання гречки 3 кг на людину за останні 5 років, внутрішня потреба становить близько 75 тис. тонн.

Прогнозований валовий збір гречки, за даними Міжнародної асоціації гречки, досягне 90 тис. тонн, що забезпечить внутрішній ринок лише на 60 тис. тонн. Таким чином, цьогорічний врожай не зможе повністю покрити потреби українського ринку.

Коли зростуть ціни на гречку

Директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА Олег Сидоров прогнозує, що ціни на гречку цієї осені можуть досягти тризначних чисел. Зростання цін може бути спричинене двома ключовими факторами: скороченням посівних площ та літньою посухою, яка знизила врожайність.

"На початку 2023 року високі ціни на цей продукт надихнули фермерів засіяти гречкою 124 тис. га, а вже цього року під посів було відведено лише 100 тис. га", — додав він.

Сидоров зазначив, що через ці фактори ціни на гречку можуть суттєво зрости. Якщо тенденція до скорочення посівних площ збережеться і наступного року, ціни можуть знову досягти тризначних чисел, як це було наприкінці 2022 — на початку 2023 року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні пекарі готуються або підвищувати ціни на хлібобулочну продукцію, або закривати виробництво. Головними причинами назрівання такого складного вибору називають подорожчання сировини, електроенергії та інших складових.

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