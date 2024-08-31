Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow В Україні прогнозується дефіцит гречки — коли зростуть ціни на крупу arrow

В Україні прогнозується дефіцит гречки — коли зростуть ціни на крупу

31 серпня 2024 10:36
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В Україні суттєво зростуть ціни на гречку — яка причина
Продаж гречки. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні цього року може виникнути дефіцит гречки через зменшення площ посівів та несприятливі погодні умови. В результаті, ціни на цей продукт можуть суттєво зрости.

Про це розповів виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий у коментарі AgroPortal.ua.

Читайте також:

Чому може виникнути дефіцит гречки

За його словами, асоціація прогнозує погіршення врожайності гречки порівняно з останніми двома роками. Аномальна спека під час цвітіння культури серйозно вплинула на розвиток рослин, негативно позначившись на зав'язуванні та формуванні врожаю.

"З огляду на те, що цього року гречкою засіяно всього 87 тис. га, і зважаючи на врожайність приблизно 1 т/га, ми розраховуємо на середній валовий збір 85-90 тис. т", — зазначив Громовий.

Експерт попередив, що за таких прогнозів внутрішній ринок України може зіткнутися з недостатньою кількістю гречки. Однак наразі точна чисельність населення країни залишається невідомою. Згідно з попередніми даними, в Україні наразі проживає близько 25 млн осіб. З огляду на середнє споживання гречки 3 кг на людину за останні 5 років, внутрішня потреба становить близько 75 тис. тонн. 

Прогнозований валовий збір гречки, за даними Міжнародної асоціації гречки, досягне 90 тис. тонн, що забезпечить внутрішній ринок лише на 60 тис. тонн. Таким чином, цьогорічний врожай не зможе повністю покрити потреби українського ринку.

Коли зростуть ціни на гречку

Директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА Олег Сидоров прогнозує, що ціни на гречку цієї осені можуть досягти тризначних чисел. Зростання цін може бути спричинене двома ключовими факторами: скороченням посівних площ та літньою посухою, яка знизила врожайність.

"На початку 2023 року високі ціни на цей продукт надихнули фермерів засіяти гречкою 124 тис. га, а вже цього року під посів було відведено лише 100 тис. га", — додав він.

Сидоров зазначив, що через ці фактори ціни на гречку можуть суттєво зрости. Якщо тенденція до скорочення посівних площ збережеться і наступного року, ціни можуть знову досягти тризначних чисел, як це було наприкінці 2022 — на початку 2023 року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні пекарі готуються або підвищувати ціни на хлібобулочну продукцію, або закривати виробництво. Головними причинами назрівання такого складного вибору називають подорожчання сировини, електроенергії та інших складових.

Ми також писали, що в Україні у вересні 2024 року громадяни зможуть купувати українські товари та отримувати компенсації. Відомо, в яких супермаркетах діятиме програма національного кешбеку.

продукти сільське господарство врожай ціни в Україні ціни аграрії гречка дефіцит ціни на продукти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:11 Європейський союз натренує ще 15 тисяч українських солдатів до кінця року

11:00 Фінансова допомога на купівлю твердого палива — хто може отримати 21 тис. грн

10:56 Затори та години в чергах — виїзд в Румунію через трасу Одеса — Рені ускладнений

10:53 Одні знайшли, а інші наздогнали — 63 та 115 бригади показали вибуховий результат спільної роботи

10:48 В Повітряних силах відзвітували, скільки ворожих об'єктів було збито цієї ночі

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

10:48 Паралімпійські ігри-2024 — розклад виступів українців на третій день змагань

10:45 Вчасне отримання інформації про штрафи від ТЦК — пояснення юриста

10:38 В Росії на Камчатці зник з радарів вертоліт Мі-8 з туристами на борту

10:36 В Україні прогнозується дефіцит гречки — коли зростуть ціни на крупу

10:27 Не тільки графіки — у деяких одеситів не буде світла до вечора

11:11 Європейський союз натренує ще 15 тисяч українських солдатів до кінця року

11:00 Фінансова допомога на купівлю твердого палива — хто може отримати 21 тис. грн

10:56 Затори та години в чергах — виїзд в Румунію через трасу Одеса — Рені ускладнений

10:53 Одні знайшли, а інші наздогнали — 63 та 115 бригади показали вибуховий результат спільної роботи

10:48 В Повітряних силах відзвітували, скільки ворожих об'єктів було збито цієї ночі

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

10:48 Паралімпійські ігри-2024 — розклад виступів українців на третій день змагань

10:45 Вчасне отримання інформації про штрафи від ТЦК — пояснення юриста

10:38 В Росії на Камчатці зник з радарів вертоліт Мі-8 з туристами на борту

10:36 В Україні прогнозується дефіцит гречки — коли зростуть ціни на крупу

10:27 Не тільки графіки — у деяких одеситів не буде світла до вечора

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться