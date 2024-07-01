Цены на землю — в Украине активно дорожают земельные гектары

Трактор в поле. Фото: agropolit.com

В Киевской школе экономики фиксируют изменения на рынке земли в Украине. С момента открытия возможности продажи сельскохозяйственной земли для юридических лиц уже 724 компании воспользовались правом покупки, а стоимость земли существенно возросла.

Об этом сообщает Центр исследований продовольствия и землепользования KSE Агроцентр.

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Изменения на рынке земли

Как отмечается, с начала года юрлица приобрели более 5,87 тыс. земельных участков площадью 16,9 тыс. га. В частности, 3,9 тыс. гектаров было куплено в мае, в то же время в апреле приобрели 4,5 тыс. гектаров.

"Поведение юрлиц на рынке земель соответствует тенденциям рынка: на фоне общего снижения объема рынка, объем земель, приобретенных юридическими лицами, также снизился", — говорится в отчете.

В целом доля юрлиц на земельном рынке в мае текущего года составляет 20%, что равняется показателю апреля.

Цены на землю в Украине

Согласно исследованию, цены купли-продажи сельхозземель в мае этого года существенно выросли по сравнению с предыдущими месяцами. Как утверждают аналитики, сейчас цены самые высокие за все время существования рынка земель в Украине.

Цены базируются на официальной информации из Реестра прав при заключении сделок по купле-продаже.

Рыночная стоимость земли может быть значительно выше, поскольку большинство сделок заключаются по ценам, не отличающимся от нормативно-денежной оценки более чем на 2%.

В среднем стоимость одного гектара в мае достигла 45 тыс. гривен. Показатель более чем на 8% превышает апрельский, и более чем на 5% — мартовский.

Цена на землю с целевым предназначением "для товарного сельскохозяйственного производства" превысила 46,2 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине народные депутаты планируют обновить правила землепользования. Это позволило бы высвободить земельные участки, в частности для передачи участникам боевых действий.

Также мы писали, что владельцы земельных участков и паев в Украине должны платить налоги. Однако в некоторых случаях от них могут освободиться.