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В Україні рекордно подорожчала земля — нові дані KSE

1 липня 2024 11:06
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на землю — в Україні активно дорожчають земельні гектари
Трактор у полі. Фото: agropolit.com
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Київській школі економіки фіксують зміни на ринку землі в Україні. З часу відкриття можливості продажу сільськогосподарської землі для юридичних осіб вже 724 компанії скористалися правом купівлі, а вартість землі суттєво зросла.

Про це повідомляє Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Агроцентр.

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Зміни на ринку землі

Як зазначається, з початку року юрособи придбали понад 5,87 тис. земельних ділянок площею 16,9 тис. гектарів. Зокрема, 3,9 тис. гектар було куплено у травні, водночас, у квітні придбали 4,5 тис. гектарів.

"Поведінка юросіб на ринку земель відповідає тенденціям ринку: на тлі загального зниження обсягу ринку, обсяг земель, придбаних юридичними особами, також зменшився", — йдеться у звіті.

Загалом частка юросіб на земельному ринку у травні поточного року становить 20%, що дорівнює показнику квітня.

Ціни на землю в Україні

Згідно з дослідженням, ціни купівлі-продажу сільгоспземель у травні цього року суттєво зросли порівняно із попередніми місяцями. Як стверджують аналітики, зараз ціни найвищі за весь час існування ринку земель в Україні.

Ціни базуються на офіційній інформації з Реєстру речових прав під час укладенні угод з купівлі-продажу.

Ринкова вартість землі може бути значно вищою, оскільки більшість угод укладаються за цінами, що не відрізняються від нормативно-грошової оцінки більш ніж на 2%.

Тож, у середньому вартість одного гектара у травні сягнула 45 тис. гривень. Показник на понад 8% перевищує квітневий, і на понад 5% — березневий.

Ціна на землю із цільовим призначенням "для товарного сільськогосподарського виробництва" перевищила 46,2 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні народні депутати планують оновити правила землекористування. Це дозволило б вивільнити земельні ділянки, зокрема, для передачі учасникам бойових дій.

Також ми писали, що власники земельних ділянок та паїв в Україні повинні сплачувати податки. Проте в деяких випадках від них можуть звільнити. 

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