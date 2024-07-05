Украинцы начали закупать генераторы и павербанки — на какие модели спрос

Электрогенераторы на улице. Фото: Новини.LIVE

После возвращения многочасовых отключений электроэнергии в Украину в несколько раз выросли продажи зарядных станций, генераторов, павербанков и других средств для энергетической независимости. Известно, как изменилась динамика продаж этого оборудования и какие модели пользуются наибольшей популярностью.

Об этом рассказали представители крупнейших ритейлеров Украины Forbes Ukraine.

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По словам менеджера по сбыту сети "Фокстрот" Евгения Тарана, продажи зарядных станций растут в геометрической прогрессии. Он отметил, что только за июнь компания продала этих устройств на 120% больше, чем за весь 2023 год.

"Ажиотаж значительно повысился с началом веерных отключений электроэнергии", — сказал директор по розничной торговле "Эпицентра" Дмитрий Танько.

Какие модели покупают чаще всего

Зарядные станции продаются в 5-10 раз больше, чем в прошлом году. Наиболее популярные модели включают в себя EcoFlow, Bluetti и Anker. Цены на EcoFlow в Украине начинаются с 9900 грн.

Павербанки сейчас покупают в среднем втрое больше, чем в прошлом. Наиболее востребованы модели — Xiaomi, Xipin, Make, Gelius, Baseus, Xo и Colorway. Цены на павербанки Xiaomi стартуют от 549 грн.

Продажи генераторов выросли в среднем в 4 раза в этом году. Наибольшим спросом пользуются генераторы мощностью 5 кВт. Популярные модели Forte, Werk и RZTK, а цены на генераторы 5 кВт начинаются от 12 950 грн.

Солнечные панели являются относительно новой товарной категорией для многих крупных ритейлеров, поэтому нет годовой статистики относительно их продаж.

Тем не менее, спрос на солнечные панели уже начал расти, и их часто покупают не только для частных домов, но и для квартир, где устанавливают их на балконах вместе с генераторами.

Особой популярностью пользуются солнечные панели EcoFlow. Цена одной панели этой марки мощностью 100 Вт начинается с 7999 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине из-за отключения света граждане начали устанавливать в многоэтажках дополнительное дорогостоящее питание. В частности, в Киеве действуют программы, по которым можно получить компенсацию значительной части расходов.

Мы также писали, что во Львове идет подготовка к зиме. Власти решили обновить несколько городских программ. По словам Садового, теперь львовяне смогут получить до 200 тысяч гривен компенсации за приобретенные мощные электрогенераторы.