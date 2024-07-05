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В Україні рекордно зросли продажі енергообладнання — що частіше купують українці

5 липня 2024 17:57
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Українці почали закуповувати генератори та павербанки — на які моделі попит
Електрогенератори на вулиці. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Після повернення багатогодинних відключень електроенергії в Україні в кілька разів зросли продажі зарядних станцій, генераторів, павербанків та інших засобів для енергетичної незалежності. Відомо, як змінилася динаміка продажів цього обладнання та які моделі користуються найбільшою популярністю.

Про це розповіли представники найбільших ритейлерів України виданню Forbes Ukraine.

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Як зросли продажі енергообладнання в Україні

За словами менеджера зі збуту мережі "Фокстрот" Євгена Тарана, продажі зарядних станцій зростають у геометричній прогресії. Він зазначив, що лише за червень компанія продала цих пристроїв на 120% більше, ніж за весь 2023 рік.

"Ажіотаж значно підвищився з початком віялових відключень електроенергії", — сказав директор з роздрібної торгівлі "Епіцентру" Дмитро Танько. 

Які моделі купують найчастіше

Зарядні станції продаються в 5-10 разів більше, ніж минулого року. Найбільш популярні моделі включають EcoFlow, Bluetti та Anker. Ціни на EcoFlow в Україні починаються від 9900 грн.

Павербанки зараз купують в середньому втричі більше, ніж торік. Найбільш затребувані моделі — Xiaomi, Xipin, Make, Gelius, Baseus, Xo і Colorway. Ціни на павербанки Xiaomi стартують від 549 грн.

Продажі генераторів зросли в середньому вчетверо цього року. Найбільшим попитом користуються генератори потужністю 5 кВт. Популярними моделями є Forte, Werk та RZTK, а ціни на генератори 5 кВт починаються від 12 950 грн.

Сонячні панелі є відносно новою товарною категорією для багатьох великих ритейлерів, тому наразі немає річної статистики щодо їх продажів.

Проте попит на сонячні панелі вже почав зростати, і їх часто купують не лише для приватних будинків, але й для квартир, де встановлюють їх на балконах разом із генераторами. 

Особливою популярністю користуються сонячні панелі EcoFlow. Ціна однієї панелі цієї марки потужністю 100 Вт починається від 7999 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через відключення світла громадяни почали встановлювати у багатоповерхівках додаткове дороговартісне обладнання для живлення. Зокрема, в Києві діють програми, за якими можна отримати компенсацію значної частини витрат.

Ми також писали, що у Львові триває підготовка до зими. Влада вирішила оновити декілька міських програм. За словами Садового, тепер львівʼяни зможуть отримати до 200 тисяч гривень компенсації за придбані потужні електрогенератори.

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