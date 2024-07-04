Цены на недвижимость — где стремительно дорожает жилье в Украине

Ключи от жилья. Фото: Unsplush

В Украине во время войны активно дорожает недвижимость в Закарпатской области. В частности, только с начала 2024 года цены на квартиры подскочили на 15%.

Об этом рассказали риелторы из Ужгорода, пишет Oboz.ua.

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Причины подорожания жилья в Закарпатской области

Как известно, Закарпатская область является единственной областью, где не введен комендантский час, до нее фактически никогда не долетают вражеские ракеты. За чувство относительной безопасности украинцам приходится платить больше. При этом цены не сбавляют обороты с самого начала войны и до сих пор, однако большого роста, как было в 2022 году, сейчас нет.

Наблюдается стабилизация спроса, а квартиры продают преимущественно переехавшие и планирующие покупку квартиры где-то на территории Европейского Союза (ЕС).

"У меня в мае была квартира двухкомнатная. По доверенности продавала. Владелец — молодой парень, сейчас в Норвегии живет. Квартира ему от бабушки досталась. Коллега продавала тоже квартиру украинки из Германии. Да и только на само соглашение приехала. Здесь есть определенные особенности с такими соглашениями", — сообщили специалисты.

Какие сейчас цены на недвижимость на Закарпатье

Финансовые операции за недвижимость в Украине чаще всего происходят за наличные деньги и в валюте. При этом риелторы отмечают, что соответствующие расчеты незаконны, однако таковы сейчас реалии рынка. В то же время, те граждане, которые проживают в ЕС и пытаются продать жилье, предпочитают официальные безналичные расчеты.

Как свидетельствуют данные одного из крупных порталов недвижимости, в Ужгороде в среднем стоимость такова:

однокомнатная квартира — 56 тыс. долларов;

двухкомнатная квартира — около 82 тыс. долларов.

В пересчете за один квадратный метр — это около 1,2 тыс. долларов. По оценкам, за последний год (с июня 2023 года) стоимость повысилась на 7 тыс. долларов (14,2%). То есть речь идет о росте цен в долларовом эквиваленте.

В то же время, в гривне год назад цена на однокомнатную квартиру в Ужгороде составляла 1,78 млн гривен, а сейчас — 2,26 млн гривен. Стоимость подскочила на 27,1%.

"Это едва ли не самый большой рост в Украине, однако на первом месте, если сравнивать с периодом июня 2023-го, темпы роста цен были выше во Львове", — отмечает издание.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году владельцам больших площадей недвижимости необходимо заплатить налог за "лишние" квадратные метры. Для этого установлены конкретные сроки, если этого не сделать может ждать штраф.

Также мы писали, что выросла аренда в Одессе во время пляжного сезона. Стоимость однокомнатной квартиры за сутки повысилась в этом году почти на 50 гривен. В целом изменения на рынке произошли в пяти крупнейших городах Украины.