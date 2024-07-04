Ціни нерухомість — де стрімко дорожчає житло в Україні

Ключі від житла. Фото: Unsplush

В Україні під час війни активно дорожчає нерухомість у Закарпатській області. Зокрема, лише з початку 2024 року ціни на квартири підскочили на 15%.

Про це розповіли рієлтори з Ужгорода, пише Oboz.ua.

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Причини подорожчання житла у Закарпатській області

Як відомо, Закарпатська область є єдиною областю, де не запроваджено комендантську годину, до неї фактично ніколи не долітають ворожі ракети. За відчуття відносної безпеки українцям доводиться платити більше. При цьому ціни не збавляють обертів від самого початку війни і дотепер, проте великого зростання, як було у 2022 році, зараз немає.

Спостерігається стабілізація попиту, а квартири продають переважно ті, хто переїхав та планує купівлю квартири десь на території Європейського Союзу (ЄС).

"У мене в травні була квартира двокімнатна. За довіреністю продавала. Власник — молодий хлопець, зараз у Норвегії живе. Квартира йому від бабусі дісталась. Колега продавала теж квартиру українки з Німеччини. Так та тільки на саму угоду приїхала. Тут є певні особливості з такими угодами", — повідомили фахівці.

Які зараз ціни на нерухомість на Закарпатті

Фінансові операції за нерухомість в Україні найчастіше відбуваються за готівку та у валюті. При цьому, рієлтори зауважують, що відповідні розрахунки незаконні, проте такі нині реалії ринку. Водночас, ті громадяни, які проживають у ЄС та намагаються продати житло, надають перевагу офіційним безготівковим розрахункам.

Як свідчать дані одного з великих порталів нерухомості, в Ужгороді у середньому вартість така:

однокімнатна квартира — 56 тис. доларів;

двокімнатна квартира — близько 82 тис. доларів.

У перерахунок за один квадратний метр — це близько 1,2 тис. доларів. За оцінками, за останній рік (з червня 2023-го) вартість підвищилась на 7 тис. доларів (14,2%). Тобто йдеться про зростання цін у доларовому еквіваленті.

Водночас, у гривні рік тому ціна на однокімнатну квартиру в Ужгороді становила 1,78 млн гривень, а нині — 2,26 млн гривень. Вартість підскочила на 27,1%.

"Це чи не найбільше зростання в Україні, проте на першому місці, якщо порівнювати з періодом червня 2023-го, темпи зростання цін були вищими у Львові", — наголошує видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році власникам великих площ нерухомості необхідно заплатити податок за "зайві" квадратні метри. Для цього встановлені конкретні терміни, якщо цього не зробити — може чекати штраф.

Також ми писали, що зросла оренда в Одесі під час пляжного сезону. Вартість однокімнатної квартири за добу підвищилась в цьому році на майже 50 гривень. Загалом, помітні зміни на ринку відбулися у п'яти найбільших містах України.