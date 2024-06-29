Земля в Украине существенно подорожала — цены достигли рекордных отметок

Обработка земли. Фото: Новини.LIVE

В Украине существенно выросли цены на землю сельскохозяйственного назначения. В мае 2024 года средневзвешенная цена за гектар составила 45 тысяч гривен, что на 8,2% больше, чем в апреле, и на 5,6% больше, чем в марте этого года.

Об этом идет речь в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

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Почему выросли цены на сельхозземлю

Авторы исследования подчеркивают, что текущая цена является самой высокой за все время существования рынка земли.

"При этом важно понимать, что указанные цены базируются на официальных ценах, регистрируемых в Реестре вещных прав при заключении сделок купли-продажи. Рыночные цены на землю могут быть значительно выше, ведь большая часть всех сделок заключаются по цене", — говорится в материале KSE.

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При этом отмечается, что, учитывая незначительное снижение цен в апреле 2024 года, майский рост стоимости сельскохозяйственных земель "вряд ли можно считать долгосрочным трендом". С другой стороны, отмечается, что с начала 2024 года средние цены на землю остаются значительно выше, чем в предыдущие периоды.

"Следовательно, можно констатировать, что открытие рынка земель для юридических лиц в январе 2024 года повлекло за собой структурные изменения условий на рынке. И как следствие привело к увеличению ценности сельхозземель", — констатировали авторы исследования.

Где самые высокие цены на землю

Согласно исследованию, стоимость гектара земли в разных областях Украины колеблется от 30,2 до 78,9 тысячи гривен. Самые высокие цены на землю зафиксированы в Ивано-Франковской области, где средняя стоимость составляет 78,9 тысячи гривен за гектар. Также высокие цены наблюдаются в следующих областях:

Львовская — 58,3 тысячи гривен за гектар;

Полтавская — 57,6 тысячи гривен за гектар;

Тернопольская — 55,7 тысячи гривен за гектар.

Самые низкие цены на землю наблюдают в Запорожской области, где средняя стоимость составляет 30,2 тысячи гривен за гектар. Также низкие цены зафиксированы в следующих областях:

Донецка — 33,3 тысячи гривен за гектар;

Херсонская — 33,5 тысячи гривен за гектар;

Сумская — 34,6 тысячи гривен за гектар.

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Что еще нужно знать

Напомним, украинцы во время войны продолжают получать пассивный доход от инвестиций. Остаются популярными для вложения денег сферы: недвижимость, облигации и земля.

Мы также писали, что в Украине за первые три месяца 2024 существенно повысилась стоимость земли сельхозназначения. Так, в январе-марте стоимость гектара земли увеличилась на 11,2%.