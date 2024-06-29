Земля в Україні суттєво здорожчала — ціни сягнули рекордних позначок

Обробка землі. Фото: Новини.LIVE

В Україні суттєво зросли ціни на землю сільськогосподарського призначення. У травні 2024 року середньозважена ціна за гектар становила 45 тисяч гривень, що на 8,2% більше, ніж у квітні, і на 5,6% більше, ніж у березні цього року.

Про це йдеться у дослідженні Київської школи економіки (KSE).

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Автори дослідження підкреслюють, що поточна ціна є найвищою за весь час існування ринку землі.

"При цьому важливо розуміти, що зазначені ціни базуються на офіційних цінах, що реєструються у Реєстрі речових прав при укладенні угод купівлі-продажу. Ринкові ціни на землю можуть бути значно вищими, адже більша частина усіх угод укладаються за ціною", — йдеться в матеріалі KSE.

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При цьому наголошується, що з огляду на незначне зниження цін у квітні 2024 року, травневе зростання вартості сільськогосподарських земель "навряд чи можна вважати довгостроковим трендом". З іншого боку, зазначається, що з початку 2024 року середні ціни на землю залишаються значно вищими, ніж у попередні періоди.

"Відтак, можна констатувати, що відкриття ринку земель для юридичних осіб у січні 2024 року спричинило структурні зміни умов на ринку. І як наслідок призвело до збільшення цінності сільгоспземель", — констатували автори дослідження.

Де найвищі ціни на землю

Згідно з дослідженням, вартість гектара землі в різних областях України коливається від 30,2 до 78,9 тисячі гривень. Найвищі ціни на землю зафіксовано в Івано-Франківській області, де середня вартість становить 78,9 тисячі гривень за гектар. Також високі ціни спостерігаються у таких областях:

Львівська — 58,3 тисячі гривень за гектар;

Полтавська — 57,6 тисячі гривень за гектар;

Тернопільська — 55,7 тисячі гривень за гектар.

Найнижчі ціни на землю спостерігають у Запорізькій області, де середня вартість складає 30,2 тисячі гривень за гектар. Також низькі ціни зафіксовано у таких областях:

Донецька — 33,3 тисячі гривень за гектар;

Херсонська — 33,5 тисячі гривень за гектар;

Сумська — 34,6 тисячі гривень за гектар.

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Що ще треба знати

Нагадаємо, українці під час війни продовжують отримувати пасивний дохід від інвестицій. Залишаються популярними для вкладення грошей сфери: нерухомість, облігації та земля.

Ми також писали, що в Україні за перші три місяці 2024 року суттєво підвищилась вартість землі сільгосппризначення. Так, у січні-березні вартість гектара землі збільшилась на 11,2%.