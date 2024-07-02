Цены на зерновые в Украине по состоянию на 2 июля 2024 года

Уборка урожая. Фото: HelloDavidPradoPerucha/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате российского вторжения в Украину объем экспорта зерна уменьшился. Атакуя морские порты и разрушая инфраструктуру, оккупанты препятствовали мировой торговле. Создание нового морского коридора без участия РФ существенно способствовало возобновлению экспорта зерновых из Украины. Впрочем, к 27 июня 2024 Украина уже исчерпала все квоты на экспорт овса и сахара в Европейский Союз, которые были установлены на текущий год.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 25 июня 2024 года.

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По состоянию на 2 июля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 188 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 2 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу упала почти на 9%. Так, в понедельник, 24 июня, средняя стоимость тонны кукурузы составила 6 799 грн. При этом цена этой зерновой культуры падала почти всю неделю. В субботу, 29 июня, цена этой зерновой культуры упала до своего недельного минимума — 6 188 грн за тонну. Такая цена кукурузы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По мнению экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор серьезно пострадал от вторжения России. Эти убытки включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских вооруженных сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и пшеницы.