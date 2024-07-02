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В Україні стрімко падає ціна на кукурудзу — скільки коштують зернові у липні

2 липня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 2 липня 2024 року
Збирання урожаю. Фото: HelloDavidPradoPerucha/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Внаслідок російського вторгнення в Україну обсяг експорту зерна зменшився. Атакуючи морські порти та руйнуючи інфраструктуру, окупанти перешкоджали світовій торгівлі. Створення нового морського коридору без участі РФ суттєво сприяло відновленню експорту зернових з України. Втім, до 27 червня 2024 року Україна вже вичерпала всі квоти на експорт вівса та цукру до Європейського Союзу, що були встановлені на поточний рік.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 25 червня 2024 року.

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Станом на 2 липня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 188 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 2 липня 2024 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 2 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу впала майже на 9%. Так, у понеділок, 24 червня, середня вартість тонни кукурудзи становила 6 799 грн. При цьому ціна цієї зернової культури падала протягом майже всього тижня. У суботу, 29 червня, ціна цієї зернової культури впала до свого тижневого мінімуму — 6 188 грн за тонну. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 2 липня 2024 року
Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор серйозно постраждав від вторгнення Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських збройних сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменюсої та пшениці.

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