Цены в Украине стремительно растут — в Нацбанке объяснили причины

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине наблюдается быстрый рост цен на продукты . В августе годовой показатель потребительской инфляции вырос до 7,5%.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ).

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Национальный банк сообщает, что ключевым фактором роста потребительской инфляции стал ускоренный рост цен на продукты питания. Это объясняется возобновлением повышения цен на сырые продукты вследствие уменьшения предложения, вызванного засухой. Цены на обработанные продукты также росли быстрее из-за подорожания сырья, увеличения расходов на энергию и зарплаты. В сентябре инфляция продолжила расти, достигнув 8% в годовом исчислении.

Также большинство непродовольственных товаров дорожало под влиянием колебаний валютного курса. В то же время цены на одежду и обувь снижались быстрее, вероятно из-за усиления конкуренции между импортными и отечественными производителями. Ускоренный рост цен на услуги был вызван увеличением производственных затрат бизнеса.

В августе рост цен на топливо замедлился благодаря накопленным запасам и более низким, чем ожидалось, ценам на нефть.

Цены на алкоголь снижались медленно, тогда как подорожание табачных изделий замедлилось, но цены продолжали расти, в том числе из-за борьбы с теневым рынком.

Также ускорилось повышение цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно из-за влияния валютного курса.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине октябрь традиционно является периодом сбора картофеля, когда цены позволяют запастись овощами на зиму. Тем не менее в этом году ситуация кардинально изменилась: стоимость картофеля достигла рекордных высот, а фермеры в регионах сталкиваются с дефицитом урожая.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины заявили, что в случае окончательного одобрения Верховной Радой законопроекта о повышении налогов, это не повлияет на инфляцию. Таким образом рост налогов не приведет к повышению цен на товары.