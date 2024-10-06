Ціни в Україні стрімко зростають — у Нацбанку пояснили причини

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні спостерігається швидке зростання цін на продукти. У серпні річний показник споживчої інфляції зріс до 7,5%.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ).

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Детальніше про підвищення цін

Національний банк повідомляє, що ключовим фактором зростання споживчої інфляції стало прискорене зростання цін на продукти харчування. Це пояснюється відновленням підвищення цін на сирі продукти внаслідок зменшення пропозиції, спричиненої посухою. Ціни на оброблені продукти також зростали швидше через подорожчання сировини, збільшення витрат на енергію та зарплати. У вересні інфляція продовжила зростати, досягнувши 8% у річному вимірі.

Також більшість непродовольчих товарів дорожчали під впливом коливань валютного курсу. Водночас ціни на одяг та взуття знижувалися швидше, ймовірно через посилення конкуренції між імпортними та вітчизняними виробниками. Прискорене зростання цін на послуги було зумовлене збільшенням виробничих витрат бізнесу.

У серпні зростання цін на пальне сповільнилося завдяки накопиченим запасам та нижчим, ніж очікувалося, цінам на нафту.

Ціни на алкоголь знижувалися повільно, тоді як подорожчання тютюнових виробів сповільнилося, але ціни продовжували зростати, зокрема через боротьбу з тіньовим ринком.

Також прискорилося підвищення цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, ймовірно, через вплив валютного курсу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні жовтень традиційно є періодом збору картоплі, коли ціни дозволяють запастися овочем на зиму. Проте цього року ситуація кардинально змінилася: вартість картоплі сягнула рекордних висот, а фермери в регіонах стикаються з дефіцитом урожаю.

Також ми писали, що в Національному банку України заявили, що у разі остаточного схвалення Верховною Радою законопроєкту про підвищення податків, це не матиме значного впливу на інфляцію. Таким чином, зростання податків не призведе до підвищення цін на товари.