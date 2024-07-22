Кредиты на энергооборудование — в Украине стартовали льготные программы

Монтаж солнечных панелей. Фото: solarsystem

В украинских банках стартовали льготные кредитные программы по повышению энергонезависимости граждан и бизнеса. В частности, в рамках программ можно купить солнечные панели, инверторы, системы хранения электроэнергии и другое оборудование.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

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Список выгодных кредитных программ

Как отмечают в ведомстве, в условиях кризисной ситуации в энергетике, когда Россия осуществляет атаки и систематически разрушает объекты энергоинфраструктуры, правительство разработало и внедряет ряд важных решений и финансовых программ, призванных помочь стимулировать развитие распределенной генерации для повышения энергонезависимости украинцев.

Речь идет о запуске пяти ключевых программ:

Программа кредитования для физлиц на покупку генерирующих установок по выработке электроэнергии из альтернативных источников. Условия следующие:

предоставление кредита под 0%;

сумма не больше 480 тыс. гривен;

сроком до 10 лет;

оформляют кредиты банки-партнеры: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сэнс Банк, банк Глобус.

"Доступные кредиты 5-7-9" на приобретение солнечных панелей, инверторов, систем хранения электричества, различного оборудования для ОСМД и ЖСК:

кредит предоставляется под 7% годовых;

на сумму до пяти миллионов гривен;

срок до пяти лет;

предоставляют 46 банков-партнеров.

Программа "ГрінДім", где компенсируется часть цены оборудования солнечных электростанции или тепловых насосов, приобретенные ОСМД и ЖСК:

доля компенсации достигает 70% стоимости;

на сумму до 1 млн гривен для СЭС;

на сумму до 2 млн гривен для тепловых насосов;

на сумму до 3 млн гривен — для одновременной установки СЭС и теплового насоса.

Фонд энергоэффективности

Предоставляются "Доступные кредиты 5-7-9" на газотурбинные, газопоршневые или биогазовые генерирующие установки:

на сумму до 150 млн гривен;

сроком до 10 лет.

Льготное кредитование на проекты по восстановлению энергоинфраструктуры:

первый год — под 13,5% годовых или UIRD3M+0,5%, второй год — плавающая ставка, но не более UIRD12M+3%

на сумму до 25 млн евро;

сроком до 5-7 лет;

предоставляют 19 банков-партнеров.

Кредитные программы. Источник: Минэнерго

Кредитные программы. Источник: Минэнерго

Кредитные программы. Источник: Минэнерго

Кредитные программы. Источник: Минэнерго

Кредитные программы. Источник: Минэнерго

Кредитные программы. Источник: Минэнерго

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне сложной ситуации в энергосфере запустят доступные кредиты на покупку энергооборудования как для бизнеса, так и для простых украинцев. Льготные кредиты будут выдаваться под залог приобретенного оборудования.

Также сообщалось, что в энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием "Солнце под ключ", что актуально в кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку гражданам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.