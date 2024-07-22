Кредити на енергообладнання — в Україні стартували пільгові програми

Монтаж сонячних панелей. Фото: solarsystem

В українських банках стартували пільгові кредитні програми для підвищення енергонезалежності громадян та бізнесу. Зокрема, у рамках програм можна придбати сонячні панелі, інвертори, системи зберігання електроенергії та інше обладнання.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

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Перелік вигідних кредитних програм

Як зазначають у відомстві, в умовах кризової ситуації в енергетиці, коли Росія здійснює атаки та систематично руйнує об'єкти енергоінфраструктури, уряд розробив та впроваджує низку важливих рішень і фінансових програм, покликаних допомогти стимулювати розвиток розподіленої генерації задля підвищення енергонезалежності українців.

Йдеться про запуск п'яти ключових програм:

Програма кредитування для фізосіб на купівлю генерувальних установок з вироблення електроенергії з альтернативних джерел. Умови наступні:

надання кредиту під 0%;

сума не більше 480 тис. гривень;

на термін до 10 років;

оформляють кредити банки-партнери: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, банк Глобус.

"Доступні кредити 5-7-9" на придбання сонячних панелей, інверторів, систем зберігання електрики, різне обладнання для ОСББ та ЖБК:

кредит надається під 7% річних;

на суму до п'яти млн гривень;

термін до п'яти років;

надають 46 банків-партнерів.

Програма "ГрінДІМ", де компенсується частина ціни обладнання сонячних електростанції чи теплових насосів, придбані ОСББ та ЖБК:

частка компенсації сягає 70% вартості;

на суму до 1 млн гривень для СЕС;

на суму до 2 млн гривень для теплових насосів;

на суму до 3 млн гривень — для одночасного встановлення СЕС і теплового насоса.

Фонд енергоефективності

Надаються "Доступні кредити 5-7-9" на газотурбінні, газопоршневі чи біогазові генерувальні установки:

на суму до 150 млн гривень;

на термін до 10 років.

Пільгове кредитування на проєкти з відновлення енергоінфраструктури:

перший рік — під 13,5% річних чи UIRD3M+0,5 %, другий рік — плаваюча ставка, проте не більше UIRD12M +3%

на суму до 25 млн євро;

на термін до 5-7 років;

надають 19 банків-партнерів.

Кредитні програми. Джерело: Міненерго

Кредитні програми. Джерело: Міненерго

Кредитні програми. Джерело: Міненерго

Кредитні програми. Джерело: Міненерго

Кредитні програми. Джерело: Міненерго

Кредитні програми. Джерело: Міненерго

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі складної ситуації в енергосфері запустять доступні кредити на купівлю енергообладнання як для бізнесу, так і для простих українців. Пільгові кредити видаватимуть під заставу придбаного обладнання.

Також повідомлялося, що в енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення громадянам сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.