Лимиты на переводы с карты на карту — что изменится с 1 октября

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 октября Национальный банк Украины (НБУ) введет ограничения на переводы с карты на карту, который составит 150 тыс. грн (ранее планировалось 100 тыс. грн). Ограничение количества операций отменено, поскольку некоторые банки вводили его по своему усмотрению.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

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"По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму. Следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", — отметили в НБУ.

Были опасения, что новые ограничения усложнят процесс донатов, однако лимит не будет применяться к счетам волонтеров.

Проблемы могут возникнуть для "дроперов" — лиц, продающих свои карточные счета для отмывания крупных сумм. Через счета одного дропера может проходить миллионы гривен в год. Хотя банки должны останавливать подозрительные операции, не всегда справляются с этой задачей.

"На ВСК заслушали киберполицию по "дропам". Как это используется в различных видах преступлений. Три направления применения: онлайн-казино, продажа сигарет, наркотиков и оружия (в даркнете), мошенничество. Теряем (по данным киберполиции) не менее 1 млрд налогов", — отметил председатель парламентской ВСК Ярослав Железняк.

Дроп-схемы применяются в следующих областях:

Теневые (нелегальные) рынки: от продаж контрафактных товаров до наркотиков и оружия.

Мошенники: собирающие средства на дроп-счета от своих жертв.

Лица, пытающиеся избежать налогообложения, в том числе некоторые участники азартного рынка.

Дроп-схемы используются во многих странах, но в Украине они приобрели значительные масштабы за последние годы. Изменения, объявленные Национальным банком, получили поддержку Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, а также экспертной среды и правоохранителей.

Есть сомнения в том, достаточно ли этих изменений. Заместитель директора Ассоциации межбанковской платежной системы ЕМА Олеся Данильченко, считает, что установление лимита недостаточно. По ее словам, это усложнит схему, но не сделает ее невозможной.

Что еще нужно знать

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что ограничения на карточные переводы могут осложнить работу теневой экономики, но в то же время способны вызвать неудобства для добросовестных пользователей. Волонтеры и предприниматели, часто осуществляющие P2P переводы, могут столкнуться с необходимостью предоставлять дополнительные доказательства законности своих финансовых операций.

Мы также сообщали, что Национальный банк продолжает закручивать гайки для украинцев. Среди новшеств — ограничения на покупку драгоценных металлов, часов, ювелирных изделий, а также сделки с недвижимостью за рубежом. Также уже с 1 октября вступят в силу новые лимиты на переводы между банковскими картами. Кроме того, НБУ планирует создать реестр "дропов" и усилить финансовый мониторинг переводов с карты на карту.