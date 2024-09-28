Ліміти на перекази з картки на картку — що зміниться з 1 жовтня

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 жовтня Національний банк України (НБУ) запровадить обмеження на перекази з картки на картку, який становитиме 150 тис. грн (раніше планувалося 100 тис. грн). Обмеження щодо кількості операцій скасовано, оскільки деякі банки вводили його на власний розсуд.

Про це розповідає OBOZ.UA.

Читайте також:

Детальніше про обмеження на перекази з картки на картку

"За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму. Отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність", — зазначили у НБУ.

Існували побоювання, що нові обмеження ускладнять процес донатів, проте ліміт не буде застосовуватись до рахунків волонтерів.

Проблеми можуть виникнути для "дроперів" — осіб, які продають свої карткові рахунки для відмивання великих сум. Через рахунки одного дропера може проходити мільйони гривень на рік. Хоча банки повинні зупиняти підозрілі операції, не завжди справляються з цим завданням.

"На ТСК заслухали кіберполіцію щодо "дропів". Як це використовується в різних видах злочинів. Три напрями застосування: онлайн-казино, продаж цигарок, наркотиків та зброї (у даркнеті), шахрайство. Втрачаємо (за даними кіберполіції) не менш ніж 1 млрд податків", — зазначив голова парламентської ТСК Ярослав Железняк.

Дроп-схеми застосовуються у таких сферах:

Тіньові (нелегальні) ринки: від продажу контрафактних товарів до наркотиків і зброї.

Шахраї: які збирають кошти на дроп-рахунки від своїх жертв.

Особи, що намагаються уникнути оподаткування, зокрема деякі учасники азартного ринку.

Дроп-схеми використовуються в багатьох країнах, але в Україні вони набули значних масштабів за останні роки. Зміни, оголошені Національним банком, отримали підтримку Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, а також експертного середовища та правоохоронців.

Є сумніви щодо того, чи достатньо цих змін. Заступниця директора Асоціації міжбанківської платіжної системи ЄМА Олеся Данильченко, вважає, що встановлення ліміту є недостатнім. За її словами, це ускладнить схему, але не зробить її неможливою.

Що ще треба знати

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що обмеження на карткові перекази можуть ускладнити роботу тіньової економіки, але водночас здатні спричинити незручності для добросовісних користувачів. Волонтери та підприємці, які часто здійснюють P2P перекази, можуть зіткнутися з потребою надавати додаткові докази законності своїх фінансових операцій.

Ми також повідомляли, що Національний банк продовжує закручувати гайки для українців. Серед нововведень — обмеження на купівлю дорогоцінних металів, годинників, ювелірних виробів, а також операції з нерухомістю за кордоном. Також вже з 1 жовтня набудуть чинності нові ліміти на перекази між банківськими картками. Крім того, НБУ планує створити реєстр "дропів" та посилити фінансовий моніторинг переказів з картки на карту.