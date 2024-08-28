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В Украине с 1 сентября вырастут цены — какая причина

28 августа 2024 12:25
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены в Украине вырастут с 1 сентября — какая причина
Посетители супермаркета. Фото: rau.ua
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В осенний период 2024 года ожидается ускоренный рост цен в Украине. Это связано с ростом затрат производителей, вызванным вредом от обстрелов энергетической инфраструктуры и увеличением налоговой нагрузки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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Согласно данным Госстата, в июле в Украине инфляция оставалась на нулевом уровне, однако за год она ускорилась до 5,4%. Доктор экономических наук Алексей Плотников прогнозирует, что уже в августе ожидается рост цен.

"Я думаю, что не будет инфляция нулевой ни в августе, ни в последующие месяцы. Будет рост цен", — сказал он.

По словам эксперта, существуют общие факторы, способствующие разбалансированию ситуации. В частности, предприятия были вынуждены переходить на генераторы из-за частых отключений электроэнергии, что приведет к повышению цен. Это связано с тем, что электроэнергия производилась за счет сжигания горючего, которое дороже традиционных источников. Дополнительно влияют на цены логистические трудности и потребность в хранении продукции в специальных холодильных условиях.

"Все это приводит к тому, что увеличивается стоимость всех этих элементов и соответственно увеличивается цена", — пояснил Плотников.

Он добавил, что в сентябре и последующие месяцы будет увеличение инфляции, особенно если Верховная Рада примет увеличение налогов.

"Эти налоги войдут в любом случае, и это приведет к тому, что цена увеличится. Новые тарифы на коммуналку заработают в конце года, когда начнется отопительный сезон. Это же касается акцизов на топливо, акцизов на табак, перспектив того, что увеличатся акцизы на сладкие газированные напитки", — сказал эксперт.

Как изменятся цены на продукты

По словам аналитика УКАБа Максима Гопки, цены на продукты питания, вероятно, начнут расти уже с конца сентября. Это обусловлено несколькими факторами.

"Во-первых, логистические затраты будут расти из-за повышения цен на горючее, а уже с наступлением холодов это же горючее будет использоваться и для альтернативного источника энергии (генераторы), что повысит себестоимость продукции", — пояснил он.

Он также добавил, что возможно увеличение цен на сырье для перерабатывающих предприятий.

"К примеру, закупочные цены на молоко растут и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 30%. Похожая ситуация с зерновыми культурами, в среднем выросшими также на 20-30%", — сказал Гопка.

Что еще стоит знать

Напомним, во Всеукраинском аграрном совете прогнозируют повышение цен на ряд продуктов питания. Главной причиной называют высокие затраты на энергию.

Мы также сообщали, что по итогам июля 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 5,4%, достигнув нового максимума с начала года. Однако потребительские цены в стране остались стабильными за месяц (0% роста по сравнению с 2,2% в июне). Продуктовый рынок демонстрировал дефляцию (-0,6% в месяц), хотя цены на некоторые продукты, в том числе сахар, все еще росли, и в целом цены на продукты поднялись на 1,2% в год.

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