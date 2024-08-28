Ціни в Україні зростуть з 1 вересня — яка причина

Відвідувачі супермаркету. Фото: rau.ua

У осінній період 2024 року очікується прискорене зростання цін в Україні. Це пов'язано з ростом витрат виробників, викликаним шкодою від обстрілів енергетичної інфраструктури та збільшенням податкового навантаження.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

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Згідно з даними Держстату, у липні в Україні інфляція залишалася на нульовому рівні, проте за рік вона прискорилася до 5,4%. Доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозує, що вже в серпні очікується зростання цін.

"Я думаю, що не буде інфляція нульовою ані в серпні, ані в наступні місяці. Буде зростання цін", — сказав він.

За словами експерта, існують загальні чинники, що сприяють розбалансуванню ситуації. Зокрема, підприємства були змушені переходити на генератори через часті відключення електроенергії, що призведе до підвищення цін. Це пов'язано з тим, що електроенергія вироблялася за рахунок спалювання пального, яке дорожче від традиційних джерел. Додатково впливають на ціни логістичні труднощі та потреба в зберіганні продукції в спеціальних холодильних умовах.

"Все це призводить до того, що збільшується вартість всіх цих елементів і відповідно збільшується цін", — пояснив Плотніков.

Він додав, що у вересні та наступні місяці буде збільшення інфляції, особливо, якщо Верховна Рада прийме збільшення податків.

"Ці податки увійдуть в будь-якому випадку, і це призведе до того, що ціна збільшиться. Нові тарифи на комуналку запрацюють в кінці року, коли почнеться опалювальний сезон. Це ж стосується акцизів на пальне, акцизів на тютюн, перспектив того, що збільшаться акцизи на солодкі газовані напої", — сказав експерт.

Як зміняться ціни на продукти

За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, ціни на продукти харчування, ймовірно, почнуть зростати вже з кінця вересня. Це зумовлено кількома факторами.

"По-перше, логістичні витрати зростатимуть через підвищення цін на пальне, а вже з настанням холодів це ж пальне буде використовуватися й для альтернативного джерела енергії (генератори), що підвищить собівартість продукції", — пояснив він.

Він також додав, що можливе збільшення цін на сировину для переробних підприємств.

"Для прикладу, закупівельні ціни на молоко зростають й порівняно з аналогічним періодом минулого року вони зросли на 30%. Схожа ситуація з зерновими культурами, які в середньому зросли також на 20-30%", — сказав Гопка.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Всеукраїнській аграрній раді прогнозують підвищення цін на низку продуктів харчування. Головною причиною називають високі витрати на енергію.

Ми також повідомляли, що за підсумками липня 2024 року річна інфляція в Україні прискорилася до 5,4%, досягнувши нового максимуму з початку року. Однак споживчі ціни в країні залишилися стабільними за місяць (0% зростання порівняно з 2,2% у червні). Продуктовий ринок демонстрував дефляцію (-0,6% за місяць), хоча ціни на деякі продукти, зокрема цукор, все ще зростали, і загалом ціни на продукти піднялися на 1,2% за рік.