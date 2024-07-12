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В Украине заморозили прожиточный минимум — что будет с соцвыплатами

12 июля 2024 17:11
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Прожиточный минимум в Украине повышать не будут — как изменится размер соцвыплат
Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Прожиточный минимум в Украине, от которого зависит размер социальных выплат, повышать не будут. В то же время, уменьшать его также не планируется.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью изданию Mind.

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"Откровенно скажу, что сейчас мы "заморозили" прожиточный минимум, хотя он недостаточен по сравнению с нынешними потребностями социума. Но и уменьшать его никто не будет, это невозможно", — сказала она.

Жолнович также отметила, что в Украине не планируется сокращать размер соцвыплат.

"Скорее, мы можем не слишком повышать их размер", — сказала она.

По ее словам, в настоящее время Минсоцполитики сотрудничает с Всемирным банком с целью увеличения размера социальной помощи малообеспеченным на 2025 год.

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет Министров Украины предлагает отказаться от повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 2025-2027 годы. Это означает, что будут заморожены зарплаты в бюджетной сфере и всевозможные социальные выплаты.

Мы также сообщали, что по словам члена экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине все социальные платежи рассчитаны исходя из цифры, значительно меньше, чем фактический прожиточный минимум. Он заявил, что Министерство социальной политики может и считает, но не публикует реальные данные.

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