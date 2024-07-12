Прожитковий мінімум в Україні підвищувати не будуть — як зміниться розмір соцвиплат

Гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Прожитковий мінімум в Україні, від якого залежить розмір соціальних виплат, підвищувати не будуть. Водночас зменшувати його також не планується.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю виданню Mind.

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Як зміниться розмір соцвиплат

"Відверто скажу, що наразі ми "заморозили" прожитковий мінімум, хоча він є недостатнім у порівнянні з нинішніми потребами соціуму. Але й зменшувати його ніхто не буде, це неможливо", — сказала вона.

Жолнович також наголосила, що в Україні не планують скорочувати розмір соцвиплат.

"Швидше, ми можемо не надто підвищувати їх розмір", — сказала вона.

За її словами, наразі Мінсоцполітики співпрацює зі Світовим банком з метою збільшення розміру соціальної допомоги для малозабезпечених на 2025 рік.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки. Це означає, що будуть заморожені зарплати у бюджетній сфері та різноманітні соціальні виплати.

Ми також повідомляли, що за словами члена економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, в Україні всі соціальні платежі розраховані виходячи з цифри, яка значно менша ніж фактичний прожитковий мінімум. Він заявив, що Міністерство соціальної політики, може й рахує, але не публікує реальні дані.