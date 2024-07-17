Льготы на ввоз энергооборудования – какие товары освободили от налогообложения

Сотрудники сферы энергетики. Фото: Ukrenergo

В Украине ввели льготы на ввоз на украинскую таможенную территорию энергетического оборудования. Парламент поддержал в целом два соответствующих законопроекта №11258 и №11259, предусматривающих отмену пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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Как рассказал депутат, речь идет о законопроектах, предусматривающих освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по импорту товаров для нужд производства или ремонта машин механизированного разминирования, а также оборудования для энергетики.

"Там также есть правки об освобождении от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики: электрогенераторное оборудование; оборудование для ветро- и солнечной генерации; аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности). Также есть оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам", — написал Железняк.

Согласно перечню, указанному в документах, на период военного положения отменяется налогообложение товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины (в частности, пересылаемых в международных почтовых/экспресс-отправлениях), классифицируемых по следующим кодам согласно УКТ ВЭД:

паровые турбины (8406, кроме 8406 10 00 00 — турбины для судовых силовых установок);

турбины гидравлические и их части (8410);

цилиндрические/винтовые передачи (8483 40 21 00);

электрогенераторные установки с поршневым двигателем (кроме гражданской авиации (8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90);

газовые турбины (8411);

двигатели/генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) мощностью более 750 кВxА (8501 64 00 00);

инверторы, кроме инверторных сварочных аппаратов (8504 40 84 00, 8504 40 88 00, 8504 40 90 00);

литий-ионные аккумуляторы, кроме установок хранения энергии, имеющих мощность менее 300 Вт по переменному/постоянному току и отдельных литий-ионных ячеек емкостью менее 200 А-ч (8507 60 00 00);

солнечные электропанели (8541 43 00 00);

пульты/распределительные щиты для контроля или распределения электрического тока (8537), кроме предназначенных для транспорта (8537 10 98 10);

составляющие для ветроэнергетических электрогенераторных установок (8503009900).

Следует отметить, что ко второму чтению в проекты законов добавили тактические наушники, радиоэлектронные средства борьбы с БПЛА.

В целом основной целью законопроектов №11258 и №11259 является ускорение темпов разминирования страны.

Также документы создают условия для производства соответствующей техники в Украине.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне сложной ситуации в энергосфере запустят доступные кредиты на покупку энергооборудования, как для бизнеса, так и для простых украинцев. Льготные кредиты будут выдаваться под залог приобретенного оборудования.

Также сообщалось, что в энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием "Солнце под ключ", что актуально в кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку гражданам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.