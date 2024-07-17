Пільги на ввезення енергообладнання — які товари звільнили від оподаткування

Працівники сфери енергетики. Фото: Ukrenergo

В Україні запровадили пільги на ввезення на українську митну територію енергетичного обладнання. Парламент підтримав у цілому два відповідні законопроєкти №11258 та №11259, які передбачають скасування мита та податку на додану вартість (ПДВ).

Про це розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

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Які товари звільнили від мита та податків

Як розповів депутат, йдеться про законопроєкти, що передбачають звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з імпорту товарів для потреб виробництва чи ремонту машин механізованого розмінування, а також обладнання для енергетики.

"Там так само є правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики: електрогенераторне обладнання; обладнання для вітро- та сонячної генерації; акумулятори (крім акумуляторів малої потужності). Також є обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам", — написав Железняк.

Відповідно до переліку, зазначеного у документах, на період воєнного стану скасовується оподаткування товарів, які ввозять на митну територію України (зокрема, пересилають у міжнародних поштових/експрес-відправленнях), що класифікуються за наступними кодами згідно з УКТ ЗЕД:

парові турбіни (8406, окрім 8406 10 00 00 — турбіни для суднових силових установок);

турбіни гідравлічні та їх частини (8410);

цилiндричнi/гвинтовi передачi (8483 40 21 00);

електрогенераторнi установки із поршневим двигуном (крім цивільної авіації (8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90);

газові турбіни (8411);

двигуни/генератори електричнi (крiм електрогенераторних установок) потужнiстю більш ніж 750 кВxА (8501 64 00 00);

інвертори, окрім інверторних зварювальних апаратів (8504 40 84 00, 8504 40 88 00, 8504 40 90 00);

літій-іонні акумулятори, крім установок зберігання енергії, що мають потужність менше 300 Вт по змінному/постійному струму та окремих літій-іонних комірок ємністю менш ніж 200 А-год (8507 60 00 00);

сонячні електропанелі (8541 43 00 00);

пульти/розподiльнi щити для контролю чи розподiлу електричного струму (8537), крім призначених для транспорту (8537 10 98 10);

складові для вітроенергетичних електрогенераторних установок (8503 00 99 00).

Варто зауважити, що до другого читання у проєкти законів додали тактичні навушники, радіоелектронні засоби боротьби з БПЛА.

Загалом основною метою законопроєктів №11258 та №11259 є пришвидшення темпів розмінування країни.

Також документи створюють умови для виробництва відповідної техніки в Україні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі складної ситуації в енергосфері запустять доступні кредити на купівлю енергообладнання як для бізнесу, так і для простих українців. Пільгові кредити видаватимуть під заставу придбаного обладнання.

Також повідомлялося, що в енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення громадянам сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.