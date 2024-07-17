Пільги на ввезення енергообладнання — які товари звільнили від оподаткування

В Україні запровадили пільги на ввезення енергообладнання — деталі
В Україні запровадили пільги на ввезення на українську митну територію енергетичного обладнання. Парламент підтримав у цілому два відповідні законопроєкти №11258 та №11259, які передбачають скасування мита та податку на додану вартість (ПДВ).
Про це розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Які товари звільнили від мита та податків
Як розповів депутат, йдеться про законопроєкти, що передбачають звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з імпорту товарів для потреб виробництва чи ремонту машин механізованого розмінування, а також обладнання для енергетики.
"Там так само є правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики: електрогенераторне обладнання; обладнання для вітро- та сонячної генерації; акумулятори (крім акумуляторів малої потужності). Також є обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам", — написав Железняк.
Відповідно до переліку, зазначеного у документах, на період воєнного стану скасовується оподаткування товарів, які ввозять на митну територію України (зокрема, пересилають у міжнародних поштових/експрес-відправленнях), що класифікуються за наступними кодами згідно з УКТ ЗЕД:
- парові турбіни (8406, окрім 8406 10 00 00 — турбіни для суднових силових установок);
- турбіни гідравлічні та їх частини (8410);
- цилiндричнi/гвинтовi передачi (8483 40 21 00);
- електрогенераторнi установки із поршневим двигуном (крім цивільної авіації (8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90);
- газові турбіни (8411);
- двигуни/генератори електричнi (крiм електрогенераторних установок) потужнiстю більш ніж 750 кВxА (8501 64 00 00);
- інвертори, окрім інверторних зварювальних апаратів (8504 40 84 00, 8504 40 88 00, 8504 40 90 00);
- літій-іонні акумулятори, крім установок зберігання енергії, що мають потужність менше 300 Вт по змінному/постійному струму та окремих літій-іонних комірок ємністю менш ніж 200 А-год (8507 60 00 00);
- сонячні електропанелі (8541 43 00 00);
- пульти/розподiльнi щити для контролю чи розподiлу електричного струму (8537), крім призначених для транспорту (8537 10 98 10);
- складові для вітроенергетичних електрогенераторних установок (8503 00 99 00).
Варто зауважити, що до другого читання у проєкти законів додали тактичні навушники, радіоелектронні засоби боротьби з БПЛА.
Загалом основною метою законопроєктів №11258 та №11259 є пришвидшення темпів розмінування країни.
Також документи створюють умови для виробництва відповідної техніки в Україні.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні на тлі складної ситуації в енергосфері запустять доступні кредити на купівлю енергообладнання як для бізнесу, так і для простих українців. Пільгові кредити видаватимуть під заставу придбаного обладнання.
Також повідомлялося, що в енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення громадянам сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.
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