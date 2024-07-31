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В Украине запустили бесплатную услугу по перевозке вещей — для кого доступна

31 июля 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь по перевозке вещей — заработала бесплатная услуга для переселенцев
Грузчики держат вещи. Фото: gruzavto
Ксения Симонова - Редактор

В Украине заработала бесплатная услуга по перевозке вещей для некоторых граждан. Воспользоваться сервисом можно только в пределах нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Для кого доступна услуга по перевозке вещей

По данным Минреинтеграции, занимается реализацией соответствующего социального проекта компания "Грузар". Он направлен на оказание большей поддержки тем гражданам, которые пострадали от российской агрессии.

Согласно проекту, украинцам предлагают бесплатную перевозку груза в пределах страны, если:

  • вещи не превышают по площади 10 метров кубических;
  • по весу — не более 1 тыс. килограммов.

Воспользоваться соответствующим предложением могут только две категории граждан. А именно, имеющих официальный статус:

  • внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • участника боевых действий (УБД).

Как воспользоваться новым сервисом

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом по перевозке вещей вышеуказанным категориям граждан, нужно заполнить онлайн-анкету на портале компании "Грузар". После этого представители фирмы дадут обратную связь.

По данным ведомства, в течение 2024-2025 годов рассчитывают оказать помощь около 3 тысяч семей по перевозке груза. В то же время при условии большого количества заявок — в первую очередь будут оказывать помощь наиболее нуждающимся семьям.

Граждане могут обратиться за помощью в заполнении анкеты или уточнить другие вопросы по телефону (понедельник-пятница с 10:00 до 18:00):

  • (093) 990-18-91.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2024 года украинцы смогут подавать заявления на новую социальную помощь "Ребенок не один". Выплаты предназначены для детей, в отношении которых был установлен факт отсутствия родительской опеки и не получили статус ребенка-сироты.

Также сообщалось, что Украина получит от Международного благотворительного фонда "Каритас" 1,5 млн евро помощи на гуманитарные цели. Благодаря этому выплаты смогут получить семьи из нескольких регионов.

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