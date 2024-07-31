Помощь по перевозке вещей — заработала бесплатная услуга для переселенцев

Грузчики держат вещи. Фото: gruzavto

В Украине заработала бесплатная услуга по перевозке вещей для некоторых граждан. Воспользоваться сервисом можно только в пределах нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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По данным Минреинтеграции, занимается реализацией соответствующего социального проекта компания "Грузар". Он направлен на оказание большей поддержки тем гражданам, которые пострадали от российской агрессии.

Согласно проекту, украинцам предлагают бесплатную перевозку груза в пределах страны, если:

вещи не превышают по площади 10 метров кубических ;

; по весу — не более 1 тыс. килограммов.

Воспользоваться соответствующим предложением могут только две категории граждан. А именно, имеющих официальный статус:

внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

участника боевых действий (УБД).

Как воспользоваться новым сервисом

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом по перевозке вещей вышеуказанным категориям граждан, нужно заполнить онлайн-анкету на портале компании "Грузар". После этого представители фирмы дадут обратную связь.

По данным ведомства, в течение 2024-2025 годов рассчитывают оказать помощь около 3 тысяч семей по перевозке груза. В то же время при условии большого количества заявок — в первую очередь будут оказывать помощь наиболее нуждающимся семьям.

Граждане могут обратиться за помощью в заполнении анкеты или уточнить другие вопросы по телефону (понедельник-пятница с 10:00 до 18:00):

(093) 990-18-91.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2024 года украинцы смогут подавать заявления на новую социальную помощь "Ребенок не один". Выплаты предназначены для детей, в отношении которых был установлен факт отсутствия родительской опеки и не получили статус ребенка-сироты.

Также сообщалось, что Украина получит от Международного благотворительного фонда "Каритас" 1,5 млн евро помощи на гуманитарные цели. Благодаря этому выплаты смогут получить семьи из нескольких регионов.