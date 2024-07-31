Допомога з перевезення речей — запрацювала безкоштовна послуга для переселенців

Вантажники тримають речі. Фото: gruzavto

В Україні запрацювала безкоштовна послуга з перевезення речей для деяких громадян. Скористатися сервісом можна тільки в межах нашої країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Для кого доступна послуга з перевезення речей

За даними Мінреінтеграції, займається реалізацією відповідного соціального проєкту компанія "Грузар". Він спрямований надати більшу підтримку тим громадянам, які постраждали від російської агресії.

Згідно з проєктом, українцям пропонують безкоштовне перевезення вантажу в межах країни, якщо:

речі не перевищують за площею 10 метрів кубічних ;

; за вагою — не більше 1 тис. кілограмів.

Скористатися відповідною пропозицією можуть тільки дві категорії громадян. А саме, які мають офіційний статус:

внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

учасника бойових дій (УБД).

Як скористатися новим сервісом

Для того, щоб скористатися новим сервісом з перевезення речей вищевказаним категоріям громадян, потрібно заповнити онлайн-анкету на порталі компанії "Грузар". Після цього представники фірми дадуть зворотний зв’язок.

За даними відомства, протягом 2024−2025 роках розраховують надати допомогу близько 3 тисяч сімей з перевезення вантажу. Водночас, за умови великої кількості заявок — першочергово надаватимуть допомогу найбільш нужденним родинам.

Громадяни можуть звернутися за допомогою в заповненні анкети чи уточнити інші питання за номером телефону (понеділок-п’ятниця з 10:00 до 18:00):

(093) 990−18−91.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року українці матимуть змогу подавати заяви на нову соціальну допомогу "Дитина не одна". Виплати призначені для дітей, щодо яких було встановлено факт відсутності батьківського піклування та не набули статусу дитини-сироти.

Також повідомлялося, що Україна отримає від Міжнародного благодійного фонду "Карітас" 1,5 млн євро допомоги на гуманітарні цілі. Завдяки цьому виплати зможуть отримати родини з кількох регіонів.