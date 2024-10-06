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В Украине завтра вырастут цены на оформление документов — что нужно знать

6 октября 2024 17:02
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Тарифы на оформление документов увеличатся — на сколько подорожают услуги в Украине
Работница паспортного стола. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С 7 октября в Украине увеличивается стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ". Это означает, что оформление документов, таких как паспорта и другие миграционные документы станет дороже.

Об этом говорится на портале "Паспортный сервис".

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Следовательно, с 7 октября изменяются тарифы на пакет сервисных услуг "Стандарт" в подразделениях ГП "Документ". Новые цены будут следующими:

  • оформление паспортных документов для граждан Украины — 650 грн (ранее 540 грн);
  • оформление документов миграционного характера для иностранцев и лиц без гражданства — 1250 грн (ранее 1000 грн);
  • обмен водительского удостоверения — 950 грн (ранее 800 грн);
  • обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн;
  • проставление апостиля — 650 грн (ранее от 450 грн).

Это повышение связано с корректировкой стоимости сервисных услуг.

Как вырастут цены на оформление документов с 7 октября 2024 года
Скриншот: Паспортный сервис

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине вопрос регистрации места жительства украинцев и иностранцев регулируется действующим законодательством, предусматривающим штрафы за отсутствие прописки. Законодательные нормы устанавливают четкие требования к регистрации и санкции за их нарушение.

Мы также писали, что украинцы массово отказываются от украинских паспортов за границей. Это чревато настоящей демографической катастрофой для страны.

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