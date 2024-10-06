Тарифы на оформление документов увеличатся — на сколько подорожают услуги в Украине

В Украине завтра вырастут цены на оформление документов — что нужно знать
С 7 октября в Украине увеличивается стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ". Это означает, что оформление документов, таких как паспорта и другие миграционные документы станет дороже.
Об этом говорится на портале "Паспортный сервис".
Как вырастут цены на оформление документов
Следовательно, с 7 октября изменяются тарифы на пакет сервисных услуг "Стандарт" в подразделениях ГП "Документ". Новые цены будут следующими:
- оформление паспортных документов для граждан Украины — 650 грн (ранее 540 грн);
- оформление документов миграционного характера для иностранцев и лиц без гражданства — 1250 грн (ранее 1000 грн);
- обмен водительского удостоверения — 950 грн (ранее 800 грн);
- обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн;
- проставление апостиля — 650 грн (ранее от 450 грн).
Это повышение связано с корректировкой стоимости сервисных услуг.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине вопрос регистрации места жительства украинцев и иностранцев регулируется действующим законодательством, предусматривающим штрафы за отсутствие прописки. Законодательные нормы устанавливают четкие требования к регистрации и санкции за их нарушение.
Мы также писали, что украинцы массово отказываются от украинских паспортов за границей. Это чревато настоящей демографической катастрофой для страны.
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