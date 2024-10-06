Тарифи на оформлення документів зростуть — на скільки здорожчають послуги в Україні

Працівниця Паспортного столу. Фото: УНІАН

З 7 жовтня в Україні підвищується вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ". Це означає, що оформлення документів, таких як паспорти та інші міграційні документи, стане дорожчим.

Про це йдеться на порталі "Паспортний сервіс".

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Отже, з 7 жовтня змінюються тарифи на пакет сервісних послуг "Стандарт" у підрозділах ДП "Документ". Нові ціни будуть такими:

оформлення паспортних документів для громадян України — 650 грн (раніше 540 грн);

оформлення документів міграційного характеру для іноземців та осіб без громадянства — 1250 грн (раніше 1000 грн);

обмін посвідчення водія — 950 грн (раніше 800 грн);

обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн;

проставлення апостиля — 650 грн (раніше від 450 грн).

Це підвищення пов'язане з коригуванням вартості сервісних послуг.

Скриншот: Паспортний сервіс

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні питання реєстрації місця проживання українців та іноземців регулюється чинним законодавством, яке передбачає штрафи за відсутність прописки. Законодавчі норми встановлюють чіткі вимоги до реєстрації та санкції за їх порушення.

Ми також писали, що українці масово відмовляються від українських паспортів за кордоном. Це загрожує справжньою демографічною катастрофою для країни.