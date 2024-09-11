В Украине выросли зарплаты и количество вакансий — исследование Work.ua

В Украине увеличилось количество вакансий и выросли зарплаты — что известно
По итогам августа в Украине выросли зарплаты и количество вакансий, в том числе и на Харьковщине, которая возвращается в пятерку регионов-лидеров. Работодатели разместили в последний месяц лета рекордное с начала полномасштабного вторжения количество вакансий.
Об этом свидетельствует исследование сайта вакансий Work.ua.
Что изменилось на рынке труда
В августе на сайте было размещено 115 482 вакансий, что на 3% больше по сравнению с июлем. Это самый высокий показатель с начала великой войны.
Увеличение количества вакансий наблюдалось почти во всех регионах пятерки лидеров: Киевщина (+3%), Львовщина (+7%) и Одесская область (+3%). Харьковщина также показала прирост (+4%) и вернулась в пятерку лидеров, вытеснив Ивано-Франковскую область. Вакансий стало больше в Закарпатской (+10%), Житомирской (+9%), Ровенской (+8%) и Винницкой (+8%) областях. В Днепропетровской области зафиксирован незначительный спад по сравнению с июлем.
На каких специалистов растет спрос
В августе больше всего вакансий появилось для педагогов и специалистов творческих профессий. Наибольший прирост наблюдался в категории "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (11 137 вакансий, +7%). Также отмечен рост в категории "Медицина, фармацевтика" (8196 вакансий, +6%).
Умеренный рост вакансий произошел в следующих категориях: "Сфера обслуживания" (20 497 вакансий, +4%), "Рабочие специальности, производство" (19 932 вакансии, +4%), "Розничная торговля" (13 979 вакансий, +3%) ), "Логистика, склад, ВЭД" (11 790 вакансий, +3%), "Администрация, руководство среднего звена" (10 153 вакансий, +2%), и "Бухгалтерия, аудит" (7 563 вакансии, +1% ).
Уменьшилось количество вакансий в категориях "Продажа, закупка" (13 418 вакансий -1%) и "Транспорт, автобизнес" (9 014 вакансий -1%). Наибольший прирост отмечен в категориях "Образование, наука" (5640 вакансий, +27%) и "Культура, музыка, шоу-бизнес" (778 вакансий, +23%).
Количество предложений удаленной работы незначительно уменьшилось. Похоже, работодатели пока не готовы активно реагировать на рыночный запрос и предлагать гибкие условия труда.
Однако наблюдается рост вакансий с бронированием: в июне было размещено 6 642 таких предложений, что на 16% больше по сравнению с июлем.
Как выросли зарплаты в Украине
Средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе она увеличилась на 2,4%, достигнув 21 500 грн.
Наибольший рост зарплат в августе наблюдался в категории "Транспорт, автобизнес" (+5% по сравнению с июлем), где средняя зарплата составила 30 000 грн. Эта категория также входит в число наименее конкурентных среди соискателей.
В августе самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы ИТ и специалистов в Сила обороны) получали:
- эндодонтисты (55 000 грн);
- водители-международники (50 000 грн);
- керамисты (47 500 грн);
- медиапродюсеры и рихтовщики (45 000 грн);
- риелторы (40 000 грн).
Количество отзывов на вакансии Сил обороны уменьшилось на 20%. Высокая конкуренция наблюдается в категориях "Маркетинг, реклама, PR", "Продажа, закупка" и "Юриспруденция".
Что еще нужно знать
Напомним, в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за сентябрь 2024 отмечено, что в августе улучшение энергетической ситуации в Украине способствовало росту спроса на рабочую силу и увеличению числа работников. Нехватка рабочих рук вызвала повышение реальных зарплат.
Мы также писали, что сайты по поиску работы переполнены вакансиями для санитарок, ведь их критически не хватает в больницах, лабораториях, аптеках. Вот только большинство предложений с критически низкими зарплатами, что объясняет нежелание людей работать на этом посту. Однако есть и те, кто готов платить гораздо выше рыночной цены.
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