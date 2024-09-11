Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow В Україні збільшилась кількість вакансій та зросли зарплати — що відомо arrow

В Україні збільшилась кількість вакансій та зросли зарплати — що відомо

11 вересня 2024 14:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В Україні зросли зарплати та кількість вакансій — дослідження Work.ua
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

За підсумками серпня в Україні зросли зарплати та кількості вакансій, зокрема й на Харківщині, яка повертається до п’ятірки регіонів-лідерів. Роботодавці розмістили в останній місяць літа рекордну з початку повномасштабного вторгнення кількість вакансій.

Про це свідчить дослідження сайту вакансій Work.ua.

Читайте також:

Що змінилося на ринку праці

У серпні на сайті було розміщено 115 482 вакансій, що на 3% більше порівняно з липнем. Це найвищий показник з початку великої війни.

Збільшення кількості вакансій спостерігалося майже у всіх регіонах п’ятірки лідерів: Київщина (+3%), Львівщина (+7%) та Одещина (+3%). Харківщина також показала приріст (+4%) і повернулася до п’ятірки лідерів, витіснивши Івано-Франківщину. Вакансій побільшало у Закарпатській (+10%), Житомирській (+9%), Рівненській (+8%) та Вінницькій (+8%) областях. У Дніпропетровській області зафіксовано незначний спад у порівнянні з липнем.

null
Як змінилась кількість вакансій. Скриншот: Work.ua

На яких фахівців зростає попит

У серпні найбільше вакансій з'явилося для освітян і фахівців творчих професій. Найбільший приріст спостерігався у категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (11 137 вакансій, +7%). Також відзначено зростання у категорії "Медицина, фармацевтика" (8 196 вакансій, +6%).

Помірне зростання вакансій відбулося у таких категоріях: "Сфера обслуговування" (20 497 вакансій, +4%), "Робочі спеціальності, виробництво" (19 932 вакансії, +4%), "Роздрібна торгівля" (13 979 вакансій, +3%), "Логістика, склад, ЗЕД" (11 790 вакансій, +3%), "Адміністрація, керівництво середньої ланки" (10 153 вакансій, +2%), і "Бухгалтерія, аудит" (7 563 вакансії, +1%).

Зменшилась кількість вакансій у категоріях "Продаж, закупівля" (13 418 вакансій, -1%) та "Транспорт, автобізнес" (9 014 вакансій, -1%). Найбільший приріст відзначено у категоріях "Освіта, наука" (5 640 вакансій, +27%) і "Культура, музика, шоу-бізнес" (778 вакансій, +23%).

Кількість пропозицій віддаленої роботи незначно зменшилася. Здається, роботодавці поки не готові активно реагувати на ринковий запит і пропонувати гнучкі умови праці.

Однак спостерігається зростання вакансій з бронюванням: у червні було розміщено 6 642 таких пропозицій, що на 16% більше порівняно з липнем.

null
В яких галузях збільшилась кількість вакансій. Скриншот: Work.ua

Як зросли зарплати в Україні

Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні вона збільшилася на 2,4%, досягнувши 21 500 грн.

Найбільше зростання зарплат у серпні спостерігалося в категорії "Транспорт, автобізнес" (+5% порівняно з липнем), де середня зарплата становить 30 000 грн. Ця категорія також входить до числа найменш конкурентних серед шукачів.

У серпні найвищі середні зарплати (крім керівних посад, сфери ІТ і фахівців до Сил оборони) отримували:

  • ендодонтисти (55 000 грн);
  • водії-міжнародники (50 000 грн);
  • керамісти (47 500 грн);
  • медіапродюсери та рихтувальники (45 000 грн);
  • рієлтори (40 000 грн).

Кількість відгуків на вакансії Сил оборони зменшилася на 20%. Висока конкуренція спостерігається у категоріях "Маркетинг, реклама, PR", "Продаж, закупівля" та "Юриспруденція".

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за вересень 2024 року зазначено, що у серпні поліпшення енергетичної ситуації в Україні сприяло зростанню попиту на робочу силу та збільшенню числа працівників. Нестача робочих рук викликала підвищення реальних зарплат.

Ми також писали, що сайти з пошуку роботи переповнені вакансіями для санітарок, адже їх критично не вистачає в лікарнях, лабораторіях, аптеках. От тільки більшість пропозицій з критично низькими зарплатами, що пояснює небажання людей працювати на цій посаді. Однак є і ті, хто готовий платити набагато вище за ринкову ціну. 

зарплати робота ринок праці вакансії Work.ua

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:18 Одеський благодійний фонд увійшов до ТОП найбільших в Україні — подробиці

15:14 Мобілізація заброньованого на Львівщині — у ТЦК виступили із заявою

15:13 На Хмельниччині поліція викрила потужну нарколабораторію та вилучили 5000 кущів коноплі

15:03 Перехопили піхоту і "мінуснули" танк — у Третій штурмовій показали удари по окупантах

14:50 Росіяни атакували підприємство у Кам'янському районі — є потерпілі

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

14:48 Начштабу Сил безпілотних систем Гладкий їздив до Росії під час служби у ВМС — що відомо

14:48 Лежать по пустелях — Reuters з'ясувало долю "вагнерівців", які воювали в Бахмуті

14:35 У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті

14:34 Забруднення води у річках — у КМВА заспокоїли жителів Києва

14:28 Нова ера закупівель для армії — Умєров презентував систему DOT-Chain

15:18 Одеський благодійний фонд увійшов до ТОП найбільших в Україні — подробиці

15:14 Мобілізація заброньованого на Львівщині — у ТЦК виступили із заявою

15:13 На Хмельниччині поліція викрила потужну нарколабораторію та вилучили 5000 кущів коноплі

15:03 Перехопили піхоту і "мінуснули" танк — у Третій штурмовій показали удари по окупантах

14:50 Росіяни атакували підприємство у Кам'янському районі — є потерпілі

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

14:48 Начштабу Сил безпілотних систем Гладкий їздив до Росії під час служби у ВМС — що відомо

14:48 Лежать по пустелях — Reuters з'ясувало долю "вагнерівців", які воювали в Бахмуті

14:35 У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті

14:34 Забруднення води у річках — у КМВА заспокоїли жителів Києва

14:28 Нова ера закупівель для армії — Умєров презентував систему DOT-Chain

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже