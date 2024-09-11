В Україні зросли зарплати та кількість вакансій — дослідження Work.ua

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За підсумками серпня в Україні зросли зарплати та кількості вакансій, зокрема й на Харківщині, яка повертається до п’ятірки регіонів-лідерів. Роботодавці розмістили в останній місяць літа рекордну з початку повномасштабного вторгнення кількість вакансій.

Про це свідчить дослідження сайту вакансій Work.ua.

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Що змінилося на ринку праці

У серпні на сайті було розміщено 115 482 вакансій, що на 3% більше порівняно з липнем. Це найвищий показник з початку великої війни.

Збільшення кількості вакансій спостерігалося майже у всіх регіонах п’ятірки лідерів: Київщина (+3%), Львівщина (+7%) та Одещина (+3%). Харківщина також показала приріст (+4%) і повернулася до п’ятірки лідерів, витіснивши Івано-Франківщину. Вакансій побільшало у Закарпатській (+10%), Житомирській (+9%), Рівненській (+8%) та Вінницькій (+8%) областях. У Дніпропетровській області зафіксовано незначний спад у порівнянні з липнем.

Як змінилась кількість вакансій. Скриншот: Work.ua

На яких фахівців зростає попит

У серпні найбільше вакансій з'явилося для освітян і фахівців творчих професій. Найбільший приріст спостерігався у категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (11 137 вакансій, +7%). Також відзначено зростання у категорії "Медицина, фармацевтика" (8 196 вакансій, +6%).

Помірне зростання вакансій відбулося у таких категоріях: "Сфера обслуговування" (20 497 вакансій, +4%), "Робочі спеціальності, виробництво" (19 932 вакансії, +4%), "Роздрібна торгівля" (13 979 вакансій, +3%), "Логістика, склад, ЗЕД" (11 790 вакансій, +3%), "Адміністрація, керівництво середньої ланки" (10 153 вакансій, +2%), і "Бухгалтерія, аудит" (7 563 вакансії, +1%).

Зменшилась кількість вакансій у категоріях "Продаж, закупівля" (13 418 вакансій, -1%) та "Транспорт, автобізнес" (9 014 вакансій, -1%). Найбільший приріст відзначено у категоріях "Освіта, наука" (5 640 вакансій, +27%) і "Культура, музика, шоу-бізнес" (778 вакансій, +23%).

Кількість пропозицій віддаленої роботи незначно зменшилася. Здається, роботодавці поки не готові активно реагувати на ринковий запит і пропонувати гнучкі умови праці.

Однак спостерігається зростання вакансій з бронюванням: у червні було розміщено 6 642 таких пропозицій, що на 16% більше порівняно з липнем.

В яких галузях збільшилась кількість вакансій. Скриншот: Work.ua

Як зросли зарплати в Україні

Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні вона збільшилася на 2,4%, досягнувши 21 500 грн.

Найбільше зростання зарплат у серпні спостерігалося в категорії "Транспорт, автобізнес" (+5% порівняно з липнем), де середня зарплата становить 30 000 грн. Ця категорія також входить до числа найменш конкурентних серед шукачів.

У серпні найвищі середні зарплати (крім керівних посад, сфери ІТ і фахівців до Сил оборони) отримували:

ендодонтисти (55 000 грн);

водії-міжнародники (50 000 грн);

керамісти (47 500 грн);

медіапродюсери та рихтувальники (45 000 грн);

рієлтори (40 000 грн).

Кількість відгуків на вакансії Сил оборони зменшилася на 20%. Висока конкуренція спостерігається у категоріях "Маркетинг, реклама, PR", "Продаж, закупівля" та "Юриспруденція".

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за вересень 2024 року зазначено, що у серпні поліпшення енергетичної ситуації в Україні сприяло зростанню попиту на робочу силу та збільшенню числа працівників. Нестача робочих рук викликала підвищення реальних зарплат.

Ми також писали, що сайти з пошуку роботи переповнені вакансіями для санітарок, адже їх критично не вистачає в лікарнях, лабораторіях, аптеках. От тільки більшість пропозицій з критично низькими зарплатами, що пояснює небажання людей працювати на цій посаді. Однак є і ті, хто готовий платити набагато вище за ринкову ціну.