Цены на продукты — что резко подорожало летом

В Украине взлетели цены на популярные продукты — что стоит дороже
В Украине за последний месяц взлетели цены на популярные продукты. По состоянию на 1 июля 2024 года дороже стоят подсолнечное масло и куриные яйца.
Об этом свидетельствует информация мониторингового портала "Минфин".
Как изменились цены на масло
Так, летом повысилась цена на базовые продукты на полках магазинов. Аналитики заметили рост цен на растительное масло и яйца в ряде супермаркетов.
По сравнению с предыдущим месяцем по состоянию на 1 июля в среднем подсолнечное масло "Олейна" рафинированное прибавило в стоимости чуть более одной гривны, подорожав с 56,06 до 57,27 гривны за бутылку (850 мл).
В то же время, торговая марка "Щедрый Дар" рафинированная почти не изменилась в цене, стоит 60,03 гривны за 850 мл.
Новые цены на куриные яйца
Стоимость куриных яиц также изменилась в сторону повышения. Марка "Квочка" подорожала с 37,85 до 41,65 гривны за один десяток.
Дороже обойдется и марка "Ясенсвит". Цена за месяц подскочила с 38,51 до 40,20 гривны. Пачка на 30 штук подорожала со 115,04 до 118,05 гривны.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине после продолжительного снижения начала ускоряться производственная инфляция. Цены производителей промышленной продукции растут второй месяц подряд, в частности, из-за повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса.
Также мы писали, что правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Поэтому магазинам разрешено устанавливать наценку по своему усмотрению.
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