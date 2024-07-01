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В Украине взлетели цены на популярные продукты — что стоит дороже

1 июля 2024 10:21
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на продукты — что резко подорожало летом
Продукты в корзине. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине за последний месяц взлетели цены на популярные продукты. По состоянию на 1 июля 2024 года дороже стоят подсолнечное масло и куриные яйца.

Об этом свидетельствует информация мониторингового портала "Минфин".

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Как изменились цены на масло

Так, летом повысилась цена на базовые продукты на полках магазинов. Аналитики заметили рост цен на растительное масло и яйца в ряде супермаркетов.

По сравнению с предыдущим месяцем по состоянию на 1 июля в среднем подсолнечное масло "Олейна" рафинированное прибавило в стоимости чуть более одной гривны, подорожав с 56,06 до 57,27 гривны за бутылку (850 мл).

В то же время, торговая марка "Щедрый Дар" рафинированная почти не изменилась в цене, стоит 60,03 гривны за 850 мл.

 

цены на масло
Цены на растительное масло. Источник: Минфин

Новые цены на куриные яйца

Стоимость куриных яиц также изменилась в сторону повышения. Марка "Квочка" подорожала с 37,85 до 41,65 гривны за один десяток.

Дороже обойдется и марка "Ясенсвит". Цена за месяц подскочила с 38,51 до 40,20 гривны. Пачка на 30 штук подорожала со 115,04 до 118,05 гривны.

 

цены на яйца
Цены на яйца. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине после продолжительного снижения начала ускоряться производственная инфляция. Цены производителей промышленной продукции растут второй месяц подряд, в частности, из-за повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса.

Также мы писали, что правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Поэтому магазинам разрешено устанавливать наценку по своему усмотрению.

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