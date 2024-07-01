Ціни на продукти — що різко подорожчало влітку

Продукти у кошику. Фото: Unsplush

В Україні за останній місяць злетіли ціни на популярні продукти. Станом на 1 липня 2024 року дорожче коштують соняшникова олія та курячі яйця.

Про це свідчить інформація моніторингового порталу "Мінфін".

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Як змінились ціни на олію

Так, влітку підвищилась ціна на базові продукти на полицях магазинів. Аналітики помітили зростання цін на олію та яйця у низці супермаркетів.

Порівняно з попереднім місяцем станом на 1 липня у середньому соняшникова олія "Олейна" рафінована додала у вартості трохи більше однієї гривні, подорожчавши з 56,06 до 57,27 гривні за пляшку (850 мл).

Водночас, торгова марка "Щедрий Дар" рафінована майже не змінилась у ціні, коштує 60,03 гривні за 850 мл.

Ціни на олію. Джерело: Мінфін

Нові ціни на курячі яйця

Вартість курячих яєць також змінилась у бік підвищення. Марка "Квочка" подорожчала з 37,85 до 41,65 гривень за один десяток.

Дорожче обійдеться і марка "Ясенсвіт". Ціна за місяць підскочила з 38,51 до 40,20 гривні. Пачка на 30 штук подорожчала з 115,04 до 118,05 гривні.

Ціни на яйця. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні після тривалого зниження почала прискорюватися виробнича інфляція. Ціни виробників промислової продукції зростають другий місяць поспіль, зокрема через підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу.

Також ми писали, що уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Через це магазинам дозволено встановлювати націнку на власний розсуд.