Сколько стоит земля сельхозназначения в Украине — актуальные цены

В Украине изменили цены на землю — сколько стоит гектар
В Украине снизилась стоимость земли сельхозназначения, хотя и незначительно. В сентябре 2024 года средняя цена на гектар составила 46 748 грн, по сравнению с 47 738 грн в августе. То есть земля подешевела почти на 1 000 грн.
Об этом сообщает Опендатабот.
Как изменились цены на землю
По данным портала, с начала года стоимость земель сельхозназначения выросла почти на 1500 грн. В январе 2024 года средняя цена на гектар составила 45 249 грн. Самая высокая стоимость года была зафиксирована в июле — 51 203 грн за гектар. Самая дешевая земля была в феврале, когда средняя цена составляла 43 809 грн за гектар.
Сколько стоит земля в регионах
Средняя стоимость гектара земли в разных областях Украины варьируется от 17817 до 105703 грн. Самая дорогая земля по цене 105 703 грн за гектар расположена на Ивано-Франковщине. Следующие по цене области:
- Киевская — 71 973 грн;
- Тернопольская — 69 814 грн.
Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы в Луганской области — 17817 грн за гектар. Также низкие цены наблюдаются в других областях:
- Николаевская — 30 122 грн;
- Сумская — 31 028 грн;
- Одесская — 31 395 грн.
Что еще нужно знать
Напомним, согласно нормам Земельного кодекса Украины, каждый гражданин, достигший 18 лет, имеет право на получение земельного участка во владение. Однако из-за военного состояния процедура передачи земельных участков приостановлена.
Мы также писали, что, согласно данным исследования Киевской школы экономики (KSE), в ряде регионов Украины на фоне войны активно растет стоимость земли в 2024 году. Во втором квартале на 15,3% превышает показатель четвёртого квартала 2023 года.
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