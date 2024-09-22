Скільки коштує земля сільгосппризначення в Україні актуальні ціни

Чоловік на полі. Фото: Новини.LIVE

В Україні знизилась вартість землі сільгосппризначення, хоча й незначно. У вересні 2024 року середня ціна гектара становила 46 748 грн, порівняно з 47 738 грн у серпні. Тобто, земля подешевшала майже на 1 000 грн.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Як змінились ціни на землю

За даними порталу, з початку року вартість земель сільгосппризначення зросла майже на 1 500 грн. У січні 2024 року середня ціна гектара становила 45 249 грн. Найвища вартість року була зафіксована в липні — 51 203 грн за гектар. Найдешевша земля була у лютому, коли середня ціна становила 43 809 грн за гектар.

Середні ціни на землю в Україні. Джерело: Опендатабот

Скільки коштує земля в регіонах

Середня вартість гектара землі в різних областях України варіюється від 17 817 до 105 703 грн. Найдорожча земля, за ціною 105 703 грн за гектар, розташована на Івано-Франківщині. Наступні за ціною області:

Київська — 71 973 грн;

Тернопільська — 69 814 грн.

Найнижчі ціни на землю сільгосппризначення зафіксовані в Луганській області — 17 817 грн за гектар. Також низькі ціни спостерігаються в інших областях:

Миколаївська — 30 122 грн;

Сумська — 31 028 грн;

Одеська — 31 395 грн.

Вартість землі в вересні. Джерело: Опендатабот

Що ще треба знати

Нагадаємо, згідно з нормами Земельного кодексу України, кожен громадянин, який досяг 18 років, має право на отримання земельної ділянки у володіння. Проте через воєнний стан процедура передачі земельних ділянок наразі призупинена.

Ми також писали, що згідно з даними дослідження Київської школи економіки (KSE), у низці регіонів України на тлі війни активно зростає вартість землі у 2024 році. У другому кварталі на 15,3% перевищує показник четвертого кварталу 2023 року.