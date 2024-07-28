Генераторы, солнечные панели и зарядные станции в Украине подешевеют — в таможенной службе рассказали детали

Электрогенераторы на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине цены на зарядные станции, генераторы и солнечные панели станут ниже с 27 июля. Эти товары можно будет ввозить на Украину без налогов и сборов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Telegram.

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"С завтрашнего дня, с 00:00 ч. 27 июля вступают в силу Законы Украины № 3853-IX и №3854-IX от 16.07.2024, предусматривающие применение освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров", — говорится в сообщении.

Согласно законам, предусмотрено освобождение от уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину следующего энергетического оборудования:

электрогенераторного оборудования;

оборудование для ветровой и солнечной генерации;

аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).

Какие еще товары освободили от таможенных платежей

Кроме того, по информации Таможенной службы, в список товаров, освобожденных от уплаты таможенных платежей при импорте, входит оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам и ремонту машин механизированного разминирования. В частности, освобождены от налогообложения тактические наушники специального военного назначения, классифицируемые в товарной подкатегории 8518 30 00 90 согласно УКТ ВЭД.

Также сообщается, что льготы распространяются на средства радиоэлектронной борьбы. Для оборонных нужд Украины без уплаты таможенных платежей будут импортироваться не только антидроновые ружья, но и другие радиоэлектронные средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, классифицированные в товарной позиции 8543 согласно УКТ ВЭД.

Кроме того, предусмотрен льготный ввоз комплектующих для производства и ремонта машин механизированного разминирования в Украине, а также для изготовления активных средств противодействия техническим разведкам.

Еще изменения предполагают, что на период действия военного положения в Украине ввозимые товары для обеспечения энергетической безопасности освобождаются от уплаты таможенных платежей. Это касается также товаров, перемещаемых или пересылаемых на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях для свободного обращения.

"Отдельно обращаем внимание, что принятым законодательным изменениям под льготный ввоз в Украину подпадают такие важные для населения товары, как: электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы и зарядные станции на их основе, а также солнечные панели для ремонта и/или замены от повреждений и расширение мощности действующих солнечных электростанций", — добавили в Таможенной службе.

Что еще нужно знать

Напомним, в государственном Сбербанке стартовала инициатива по ужесточению энергонезависимости клиентов на фоне сложной ситуации в энергетической сфере. Теперь у финучреждения доступны льготные кредиты на покупку альтернативных источников электроэнергии.

Мы также сообщали, что в украинских супермаркетах стоимость продуктов и товаров включает расходы на работу и обслуживание энергогенераторов. Продуктовые ритейлеры заявляют, что такая электроэнергия обходится порой в три раза дороже.