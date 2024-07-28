Генератори, сонячні панелі та зарядні станції в Україні здешевшають — у митній службі розповіли деталі

Електрогенератори на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні ціни на зарядні станції, генератори та сонячні панелі стануть нижчими з 27 липня. Ці товари можна буде ввозити в Україну без податків і зборів.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у Telegram.

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Детальніше про зниження цін на товари енергетичної безпеки

"Відзавтра, з 00:00 год. 27 липня набирають чинності Закони України № 3853-IX та №3854-IX від 16.07.2024, які передбачають застосування звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів", — сказано в повідомленні.

Згідно з законами, передбачено звільнення від сплати мита та ПДВ при ввезенні в Україну наступного енергетичного обладнання:

електрогенераторного обладнання;

обладнання для вітрової та сонячної генерації;

акумуляторів (крім акумуляторів малої потужності).

Які ще товари звільнили від митних платежів

Крім того, за інформацією Митної служби, до переліку товарів, звільнених від сплати митних платежів при імпорті, входить обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам та ремонту машин механізованого розмінування. Зокрема, звільнено від оподаткування тактичні навушники спеціального військового призначення, що класифікуються в товарній підкатегорії 8518 30 00 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Також повідомляється, що пільги поширюються на засоби радіоелектронної боротьби. Для оборонних потреб України без сплати митних платежів будуть імпортуватися не лише антидронові рушниці, але й інші радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам, класифіковані в товарній позиції 8543 згідно з УКТ ЗЕД.

Крім того, передбачено пільгове ввезення комплектуючих для виробництва та ремонту машин механізованого розмінування в Україні, а також для виготовлення активних засобів протидії технічним розвідкам.

Ще зміни передбачають, що на період дії воєнного стану в Україні товари, які ввозяться задля забезпечення енергетичної безпеки, звільняються від сплати митних платежів. Це стосується також товарів, що переміщуються або пересилаються на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях для вільного обігу.

"Окремо звертаємо увагу, що ухваленими законодавчими змінами під пільгове ввезення в Україну підпадають такі важливі для населення товари, як: електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори та зарядні станції на їхній основі, а також сонячні панелі для ремонту та/або заміни від ушкоджень та розширення потужності діючих сонячних електростанцій", —додали в Митній службі.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у державному Ощадбанку стартувала ініціатива з посилення енергонезалежності клієнтів на тлі складної ситуації в енергетичній сфері. Тепер у фінустанові доступні пільгові кредити на купівлю альтернативних джерел електроенергії.

Ми також повідомляли, що в українських супермаркетах вартість продуктів та товарів вже включає витрати на роботу та обслуговування енергогенераторів. Продуктові ритейлери заявляють, що така електроенергія обходиться часом утричі дорожче.