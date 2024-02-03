В Украине увеличилось количество жертв мошенников — на сколько обманули украинцев в 2023 году

Человек в маске. Фото: Pixaby

Ассоциация "ЕМА" совместно с экспертами провела исследования по мошенническим случаям в 2023 году. По результатам годовой статистики, общая сумма денежных потерь украинцев в этом году выросла в три раза и составила 3 млрд гривен. Для сравнения — в 2022 году объем ущерба от аферистов составил 1 млрд гривен.

Об этом сообщили на пресс-конференции "Итоги платежного мошенничества в 2023 году в Украине: статистика, тренды".

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На сколько выросли мошеннические операции в 2023 году в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину выросли суммы мошеннических транзакций. В случаях с денежными потерями без участия афериста, средний размер убытков — 650 грн. А в случае социальной инженерии (когда злоумышленник самостоятельно "ведет" свою жертву, подсказывает, обманными способами узнает персональную информацию и т.п.) сумма операций равна 8 500 грн.

"Значительно растет количество мошеннических операций. По сравнению с годами до полномасштабного вторжения показатель увеличился в 6 раз. В абсолютных цифрах — это более 3 млрд грн (в предыдущем году показатель составлял более 1 млрд грн)", — отметили эксперты.

Суммы ущерба от мошенничества за прошлые годы. Источник: скриншот

Наиболее распространены мошеннические схемы в Украине

В прошлом году полиция получила от граждан 209 382 обращения по мошенническим действиям. В список наиболее распространенных схем исследователи внесли:

требование полной оплаты товара в интернете до отправки заказа;

звонки и сообщения от имени официальных источников (банков, государственных учреждений, благотворительных организаций);

объявления о финансовой помощи в социальных сетях и мессенджерах;

фейковые волонтерские собрания;

предложения быстрого онлайн-заработка.

Последнюю схему назвали "свежим хитом" — она была на пике эффективности осенью 2023 года. Людям предлагали легкую работу в интернете: лайкать посты, комментировать сообщения, просматривать видео, бронировать билеты. За это обещали хороший доход, но при вкладе собственных средств. Их якобы должны возвращать со следующей зарплатой и процентами. Конечно, никакие деньги сотрудники не получали, а мошенники исчезали с радаров после завладения чужими финансами.

Также социальная инженерия включает в себя создание фишинговых сайтов, аккаунтов и даже мобильных приложений. Поскольку дизайн очень похож на официальный, пользователи не догадываются передающими личную информацию преступникам.

Мошенники наживаются на военных

Одна из распространенных схем во время войны в Украине — выманивание средств из родственников военнослужащих. Злоумышленники пользуются горем украинцев и манипулируют эмоциями, чтобы побольше заработать. Например, предлагают семье найти информацию о плененном или пропавшем без вести военнослужащем. Конечно, за солидное вознаграждение.

Люди, уставшие жить в незнании, соглашаются на любые суммы, чтобы узнать судьбу своих близких. Но как только деньги оказываются на счетах мошенников, они перестают выходить на связь. Для обманутых украинцев это двойная потеря, ведь исчезают не только деньги, но и надежда на достоверную информацию.

В таких случаях необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы, писать заявление о мошенничестве и максимально сотрудничать, чтобы как можно быстрее найти виновников и привлечь к ответственности.

Правила проверки профиля волонтеров. Источник: скриншот

Что еще нужно знать

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