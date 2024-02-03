В Україні збільшилась кількість жертв шахраїв — на скільки обдурили українців у 2023 році

Чоловік в масці. Фото: Pixaby

Асоціація "ЄМА" спільно з експертами провела дослідження щодо шахрайських випадків у 2023 році. За результатами річної статистики, загальна сума грошових втрат українців у цьому році зросла в три рази та склала 3 млрд гривень. Для порівняння — в 2022 році обсяги збитків від аферистів становили 1 млрд гривень.

Про це повідомили на пресконференції "Підсумки платіжного шахрайства у 2023 році в Україні: статистика, тренди".

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На скільки зросли шахрайські операції у 2023 році в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україні виросли суми шахрайських транзакцій. У випадках з грошовими втратами без участі афериста, то середній розмір збитків — 650 грн. А у випадку соціальної інженерії (коли зловмисник самостійно "веде" свою жертву, дає підказки, обманними способами дізнається персональну інформацію тощо) сума операцій дорівнює 8 500 грн.

"Значно зростає кількість шахрайських операцій. У порівнянні з роками до повномасштабного вторгнення, показник збільшився в 6 разів. В абсолютних цифрах — це понад 3 млрд грн (в попередньому році показник становив понад 1 млрд грн)", — зауважили експерти.

Суми збитків від шахрайства за минулі роки. Джерело: скриншот

Найбільш поширені шахрайські схеми в Україні

Минулого року поліція отримала від громадян 209 382 звернення щодо шахрайських дій. У перелік найбільш поширених схем дослідники внесли:

вимагання повної оплати товару в інтернеті до відправки замовлення;

дзвінки та повідомлення від імені офіційних джерел (банків, державних установ, благодійних організацій);

оголошення про фінансову допомогу в соціальних мережах і месенджерах;

фейкові волонтерські збори;

пропозиції швидкого онлайн-заробітку.

Останню схему назвали "свіжим хітом" — вона була на піку ефективності восени 2023 року. Людям пропонували легку роботу в інтернеті: лайкати пости, коментувати дописи, переглядати відео, бронювати квитки. За це обіцяли хороший дохід, але за умови внеску власних коштів. Їх нібито мали повертати з наступною зарплатою і відсотками. Звісно, ніяких грошей співробітники не отримували, а шахраї зникали з радарів після заволодіння чужими фінансами.

Також соціальна інженерія включає створення фішингових сайтів, акаунтів і навіть мобільних додатків. Оскільки дизайн дуже схожий на офіційний, користувачі не здогадуються, що передають особисту інформацію злочинцям.

Шахраї наживаються на військових

Одна з розповсюджених схем під час війни в Україні — виманювання коштів із родичів військовослужбовців. Зловмисники користуються горем українців та маніпулюють емоціями, щоб побільше заробити. Наприклад, пропонують сім’ї знайти інформацію про полоненого чи зниклого безвісти військовослужбовця. Звісно, за солідну винагороду.

Люди, які втомилися жити в незнанні, погоджуються на будь-які суми, аби дізнатися про долю своїх близьких. Але як тільки кошти опиняються на рахунках шахраїв, вони перестають виходити на зв'язок. Для обманутих українців це подвійна втрата, адже зникають не лише гроші, а й надія на достовірну інформацію.

У таких випадках необхідно одразу звертатися до правоохоронних органів, писати заяву про шахрайство та максимально співпрацювати, щоб якнайшвидше знайти винуватців і притягнути до відповідальності.

Правила перевірки профіля волонтерів. Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, що клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на списання кредитних коштів невідомими особами. У банку пояснили, що потрібно зробити в такій ситуації та чи можна повернути гроші.

Ми також повідомляли про те, що в Україні з'явилася нова шахрайська схема. Вона стосується обміну освітлювальних лампочок та нібито винагороди за них.