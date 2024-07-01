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В Украине выросли цены на топливо — какой будет стоимость бензина завтра

1 июля 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 2 июля
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских заправках цены на горючее за выходные почти не изменились. По состоянию на 2 июля незначительно выросла стоимость бензина бренда А-95. Цены на дизель и автогаз остаются стабильными.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 2 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 2 июля

По данным мониторингового портала, 2 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,49 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,55 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,48 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,44 грн/л;
  • А-92 — 53,48 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,54 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,49 грн/л.
Сколько стоит бензин 2 июля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 2 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 2 июля

Топливо бренда "Евро-95" 2 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR -- по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, воры массово похищают одну деталь от Toyota Tacoma. С апреля по май в Калифорнии пропало уже 20 дверцы, 19 из них от Tacoma. Они стали целью, потому что дверь багажника сконструирована таким образом, что легко открывается — украсть их можно менее чем за минуту.

Мы также сообщали, какую информацию об авто можно узнать по VIN и госномеру. Два основных метода получения такой информации — это использование VIN-кода и государственного номера авто.

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