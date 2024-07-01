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В Україні зросли ціни на пальне — якою буде вартість бензину завтра

1 липня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 2 липня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських заправках ціни на пальне за вихідні майже не змінилися. Станом на 2 липня незначно зросла лише вартість бензину бренду А-95. Ціни на дизель та автогаз залишаються стабільними.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне 2 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 2 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 2 липня

За даними моніторингового порталу, 2 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,49 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,55 грн/л;
  • скраплений газ — 26,48 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,44 грн/л;
  • А-92 — 53,48 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,54 грн/л;
  • скраплений газ — 26,49 грн/л.
Скільки коштує бензин 2 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 2 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 2 липня

Пальне бренду "Євро-95" 2 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, злодії масово викрадають одну деталь від Toyota Tacoma.З квітня по травень в Каліфорнії пропало вже 20 дверцят, 19 з них від Tacoma. Вони стали ціллю, тому що двері багажника сконструйовані таким чином, що легко відкриваються — вкрасти їх можна менш як за хвилину.

Ми також повідомляли, яку інформацію про авто можна дізнатися за VIN та держномером. Два основні методи отримання такої інформації — це використання VIN-коду та державного номера авто. 

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