Средняя зарплата в Украине выросла — кому больше платят

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские предприятия повышают уровень оплаты труда, чтобы удержать и привлечь новых высококвалифицированных работников. Это необходимый шаг из-за дефицита трудовых ресурсов в стране.

Об этом говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины (июнь 2024) Минэкономики.

Читайте также:

Почему и на сколько выросли зарплаты

Отмечено, что уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжается последствиями боевых действий 2022 года, а именно:

временной потерей значительной территории,

разрушением инфраструктуры и предприятий, что привело к приостановке их деятельности,

существенными перманентными разрушениями логистических систем,

большим количеством трудоспособного населения, которое находится за границей или в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные дисбалансы на рынке труда.

Минэкономики приводит данные, согласно которым средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы достигла 19 553 гривен в июле 2024 года.

Изменение средней зарплаты в Украине. Источник: Минэкономики

Где самые большие зарплаты в Украине

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в первом квартале составила 18 903 гривен. Самые высокие зарплаты отмечены в следующих областях:

Информация и телекоммуникации — 49 473 грн;

— 49 473 грн; Финансовая и страховая деятельность — 39 116 грн;

— 39 116 грн; Профессиональная, научная и техническая деятельность — 26 316 грн;

— 26 316 грн; Государственное управление и оборона — 23 376 грн.

Самые маленькие зарплаты зафиксированы в следующих областях:

Строительство — 14 561 грн;

— 14 561 грн; Искусство, спорт и развлечения — 13 663 грн;

— 13 663 грн; Образование — 12 649 грн.

Как выросли зарплаты в Украине. Источник: Минэкономики

Что еще нужно знать

Напомним, по словам экономического эксперта Юрия Гаврилечко, средняя заработная плата в Украине на 25% меньше, чем демонстрирует Государственная служба статистики (Госстат). Официальные данные не отражают реальную ситуацию в стране примерно с 2007 года.

Мы также писали, какова будет минимальная зарплата с 1 августа в Украине. В частности, известно, сколько будут платить военным.