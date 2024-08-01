Средняя зарплата в Украине выросла — кому больше платят

В Украине растут зарплаты — кому больше платят
Украинские предприятия повышают уровень оплаты труда, чтобы удержать и привлечь новых высококвалифицированных работников. Это необходимый шаг из-за дефицита трудовых ресурсов в стране.
Об этом говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины (июнь 2024) Минэкономики.
Почему и на сколько выросли зарплаты
Отмечено, что уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжается последствиями боевых действий 2022 года, а именно:
- временной потерей значительной территории,
- разрушением инфраструктуры и предприятий, что привело к приостановке их деятельности,
- существенными перманентными разрушениями логистических систем,
- большим количеством трудоспособного населения, которое находится за границей или в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные дисбалансы на рынке труда.
Минэкономики приводит данные, согласно которым средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы достигла 19 553 гривен в июле 2024 года.
Где самые большие зарплаты в Украине
По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в первом квартале составила 18 903 гривен. Самые высокие зарплаты отмечены в следующих областях:
- Информация и телекоммуникации — 49 473 грн;
- Финансовая и страховая деятельность — 39 116 грн;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность — 26 316 грн;
- Государственное управление и оборона — 23 376 грн.
Самые маленькие зарплаты зафиксированы в следующих областях:
- Строительство — 14 561 грн;
- Искусство, спорт и развлечения — 13 663 грн;
- Образование — 12 649 грн.
Что еще нужно знать
Напомним, по словам экономического эксперта Юрия Гаврилечко, средняя заработная плата в Украине на 25% меньше, чем демонстрирует Государственная служба статистики (Госстат). Официальные данные не отражают реальную ситуацию в стране примерно с 2007 года.
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