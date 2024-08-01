Середня зарплата в Україні зросла — кому найбільше платять

В Україні зростають зарплати — кому найбільше платять
Українські підприємства підвищують рівень оплати праці, щоб утримати та залучити нових висококваліфікованих працівників. Це необхідний крок через дефіцит трудових ресурсів у країні.
Про це йдеться в моніторингу основних подій в економіці України (червень 2024) Мінекономіки.
Чому та на скільки зросли зарплати
Зазначено, що рівень оплати праці у 2023-2024 роках і далі визначається наслідками бойових дій 2022 року, а саме:
- тимчасовою втратою значної території,
- руйнацією інфраструктури та підприємств, що призвела до призупинення їх діяльності,
- суттєвими перманентними руйнуваннями логістичних систем,
- великою кількістю працездатного населення, яке перебуває за кордоном або в лавах Збройних сил України, що створює значні дисбаланси на ринку праці.
Мінекономіки наводить дані, згідно з якими середня зарплата у вакансіях на сайтах роботи досягла 19 553 гривень у липні 2024 року.
Де найбільші зарплати в Україні
За даними Держстату, середня зарплата в Україні в першому кварталі склала 18 903 гривень. Найвищі зарплати відзначені в наступних сферах:
- Інформація та телекомунікації — 49 473 грн;
- Фінансова та страхова діяльність — 39 116 грн;
- Професійна, наукова та технічна діяльність — 26 316 грн;
- Державне управління й оборона — 23 376 грн.
Найменші зарплати зафіксовані у наступних сферах:
- Будівництво — 14 561 грн;
- Мистецтво, спорт та розваги — 13 663 грн;
- Освіта — 12 649 грн.
Що ще треба знати
Нагадаємо, за словами економічного експерта Юрія Гаврилечка, середня заробітна плата в Україні на 25% менша, ніж демонструє Державна служба статистики (Держстат). Офіційні дані не відображають реальної ситуації в країні приблизно з 2007 року.
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