Середня зарплата в Україні зросла — кому найбільше платять

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські підприємства підвищують рівень оплати праці, щоб утримати та залучити нових висококваліфікованих працівників. Це необхідний крок через дефіцит трудових ресурсів у країні.

Про це йдеться в моніторингу основних подій в економіці України (червень 2024) Мінекономіки.

Читайте також:

Чому та на скільки зросли зарплати

Зазначено, що рівень оплати праці у 2023-2024 роках і далі визначається наслідками бойових дій 2022 року, а саме:

тимчасовою втратою значної території,

руйнацією інфраструктури та підприємств, що призвела до призупинення їх діяльності,

суттєвими перманентними руйнуваннями логістичних систем,

великою кількістю працездатного населення, яке перебуває за кордоном або в лавах Збройних сил України, що створює значні дисбаланси на ринку праці.

Мінекономіки наводить дані, згідно з якими середня зарплата у вакансіях на сайтах роботи досягла 19 553 гривень у липні 2024 року.

Зміни середньої зарплати в Україні. Джерело: Мінекономіки

Де найбільші зарплати в Україні

За даними Держстату, середня зарплата в Україні в першому кварталі склала 18 903 гривень. Найвищі зарплати відзначені в наступних сферах:

Інформація та телекомунікації — 49 473 грн;

— 49 473 грн; Фінансова та страхова діяльність — 39 116 грн;

— 39 116 грн; Професійна, наукова та технічна діяльність — 26 316 грн;

— 26 316 грн; Державне управління й оборона — 23 376 грн.

Найменші зарплати зафіксовані у наступних сферах:

Будівництво — 14 561 грн;

— 14 561 грн; Мистецтво, спорт та розваги — 13 663 грн;

— 13 663 грн; Освіта — 12 649 грн.

Як зросли зарплати в Україні. Джерело: Мінекономіки

Що ще треба знати

Нагадаємо, за словами економічного експерта Юрія Гаврилечка, середня заробітна плата в Україні на 25% менша, ніж демонструє Державна служба статистики (Держстат). Офіційні дані не відображають реальної ситуації в країні приблизно з 2007 року.

Ми також писали, яка буде мінімальна зарплата з 1 серпня в Україні. Зокрема, відомо, скільки будуть платити військовим.